57 شهيدا خلال 24 ساعة.. الاحتلال يصعّد جنوبي غزة ويستهدف المدنيين في دير البلح والشمال (فيديو)

أفاد مراسل الجزيرة مباشر، اليوم الاثنين، باستشهاد 23 فلسطينيًّا في قطاع غزة منذ مساء أمس وحتى الآن في سلسلة استهدافات إسرائيلية، 10 منهم على الأقل استشهدوا فجر اليوم بينهم صحفي.

وأكدت وزارة الصحة في غزة، استشهاد 57 وإصابة 137 آخرين خلال الـ24 ساعة الماضية.

تصعيد في جنوب القطاع

وكان مراسلنا قد أفاد في وقت سابق اليوم باستشهاد الصحفي في وكالة “فلسطين اليوم” الإخبارية حلمي الفقعاوي، وإصابة آخرين بقصف استهدف خيمة للصحفيين قرب مجمع ناصر الطبي في خان يونس جنوبي القطاع.

كما أفاد مراسلنا في وقت سابق، باستشهاد 6 مواطنين وإصابة أكثر من 20 آخرين جراء استهداف منزل في شارع الميكانيكية وسط مدينة خان يونس. وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية أن الشهداء الستة “جلّهم من الأطفال”.

ووثقت صور خاصة آثار قصف مدفعيّ إسرائيلي من شرق خان يونس استهدف حي النصر شمال رفح.

شهداء في دير البلح

وفي وسط القطاع، أظهرت صور خاصة آثار قصف الاحتلال منزل عائلتي عابد وغراب في منطقة البصة غرب دير البلح فجرًا، الذي خلّف 9 شهداء وعددا من الجرحى. وبيّنت لقطات متداولة استمرار عمليات البحث عن ناجين بعدما دمر طيران الاحتلال منزلًا فوق ساكنيه في دير البلح.

وفي وقت سابق اليوم، استشهد شخصان وأصيب آخرون غالبيتهم من الأطفال جراء قصف الاحتلال دير البلح.

كما وثّقت صور أخرى آثار قصف قوات الاحتلال، خيام النازحين بمحيط مستشفى شهداء الأقصى فجر اليوم؛ مما أسفر عن إصابات.

استهدافات في شمال غزة

وفي شمال القطاع، استشهد 3 أشخاص بقصف الاحتلال لعدد من المواطنين في شارع وادي العرايس بحي الزيتون جنوبي شرق مدينة غزة، وأظهرت مشاهد وصول الشهداء الثلاثة إلى المستشفى المعمداني.

كما استشهد اثنان وأصيب آخرون باستهداف إسرائيلي لتجمع مواطنين على مفترق الأمن العام في حي النصر شمال غرب مدينة غزة. وقالت الوكالة الفلسطينية إن الاحتلال قصف أيضًا شارع مسعود في منطقة الجرن شمال المدينة؛ مما أدى إلى استشهاد شاب.

وفي جباليا البلد، استشهد اثنان وأصيب آخرون بقصف إسرائيلي مشابه.

والليلة الماضية، استشهد وأُصيب عدد من المواطنين، بينهم أطفال ونساء، جراء غارات وقصف مدفعي مكثّف شنّه جيش الاحتلال الإسرائيلي على مناطق شرقي مدن رفح وغزة وخان يونس جنوبي قطاع غزة، في حين أُجبر الأهالي على مغادرة مناطق في دير البلح، بعد تلقيهم تهديدات عسكرية باستهدافها.

وقصفت مدفعية الاحتلال بشكل كثيف المناطق الشمالية الشرقية من مدينة رفح، ونسفت عددًا من المباني بالمتفجرات، واستهدفت الطائرات الحربية والمدفعية الإسرائيلية مناطق شرق حي الشجاعية شرقي مدينة غزة شمالي القطاع؛ مما أسفر عن إصابات عدّة.

وقتلت إسرائيل وأصابت مئات من الفلسطينيين منذ تجدد العدوان على القطاع فجر يوم 18 مارس/آذار الماضي، معظمهم من النساء والأطفال، في حين تجاوزت قائمة الشهداء 50 ألفًا والمصابين 115 ألفًا منذ بدء الحرب في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.