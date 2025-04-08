سياسة|الولايات المتحدة

برنامج الأغذية العالمي: إيقاف التمويل الأمريكي “حكم بالإعدام” على الملايين

السودان برنامج الأغذية العالمي
شاحنة تابعة لبرنامج الأغذية العالمي في السودان (رويترز)
8/4/2025

قال برنامج الأغذية العالمي، يوم الاثنين، إن قرار الإدارة الأمريكية إيقاف تمويل المساعدات الغذائية الطارئة في 14 دولة، يمثل حكمًا بالإعدام بحق ملايين الأشخاص.

وأعرب البرنامج، في بيان عبر منصة إكس، عن قلقه البالغ إزاء إخطارات صدرت أخيرًا من الإدارة الأمريكية تشير إلى إنهاء تمويل المساعدات.

اقرأ أيضا

list of 4 itemsend of list

وقال البرنامج التابع للأمم المتحدة إن تلك الخطوة، إذا طُبّقت، قد تكون بمنزلة عقوبة بالإعدام بحق ملايين الناس الذين يواجهون الجوع الشديد والمجاعة.

وأضاف البرنامج أنه يتواصل مع الإدارة الأمريكية للحصول على توضيحات بشأن الأمر، وحث واشنطن على مواصلة دعم “هذه البرامج التي تنقذ الحياة”.

وأكد برنامج الأغذية العالمي امتنانه للإسهامات التي تلقاها من الولايات المتحدة وجميع المانحين الآخرين.

بدورها، قالت المديرة التنفيذية للبرنامج سيندي ماكين إن عمليات خفض التمويل المتكررة لعمليات الطوارئ التابعة للبرنامج “ستفاقم الجوع وعدم الاستقرار، وتجعل العالم أقل أمانًا بكثير”، وحثت قادة العالم على “تقييم العواقب”.

وكتبت سيندي على منصة إكس أنه مع الزيادة في الصراعات وحالات الجوع الشديد، لن تكون الخسائر المترتبة على سحب التمويل من الأرواح فقط، ولكن هذا الأمر سيهدد الاستقرار العالمي.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات

إعلان