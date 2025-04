برنامج الأغذية العالمي: إيقاف التمويل الأمريكي “حكم بالإعدام” على الملايين

قال برنامج الأغذية العالمي، يوم الاثنين، إن قرار الإدارة الأمريكية إيقاف تمويل المساعدات الغذائية الطارئة في 14 دولة، يمثل حكمًا بالإعدام بحق ملايين الأشخاص.

وأعرب البرنامج، في بيان عبر منصة إكس، عن قلقه البالغ إزاء إخطارات صدرت أخيرًا من الإدارة الأمريكية تشير إلى إنهاء تمويل المساعدات.

وقال البرنامج التابع للأمم المتحدة إن تلك الخطوة، إذا طُبّقت، قد تكون بمنزلة عقوبة بالإعدام بحق ملايين الناس الذين يواجهون الجوع الشديد والمجاعة.

وأضاف البرنامج أنه يتواصل مع الإدارة الأمريكية للحصول على توضيحات بشأن الأمر، وحث واشنطن على مواصلة دعم “هذه البرامج التي تنقذ الحياة”.

وأكد برنامج الأغذية العالمي امتنانه للإسهامات التي تلقاها من الولايات المتحدة وجميع المانحين الآخرين.

STATEMENT: WFP is deeply concerned by recent notifications from the US administration indicating that funding for emergency food assistance in 14 countries has been terminated.

🔵If implemented, this could amount to a death sentence for millions of people facing extreme hunger… pic.twitter.com/6vgtjiAYZI

— World Food Programme (@WFP) April 7, 2025