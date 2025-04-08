بسبب الرسوم الجمركية.. تراجع حاد بأسواق الأسهم في العالم

واصلت أسواق الأسهم في العالم تراجعها الحاد منذ أن أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض رسوم جمركية على العديد من الدول.

وهدَّد الرئيس ترامب، اليوم الاثنين، بزيادة الرسوم الجمركية على الصين، وقال إنه سيفرض رسومًا جمركية إضافية بنسبة 50% على الواردات من الصين، يوم الأربعاء المقبل، إذا لم تسحب بيجين الرسوم الجمركية التي فرضتها على المنتجات الأمريكية.

وفرضت الصين رسومًا جمركية بنسبة 34%، ردًّا على الرسوم “المضادة” التي أعلنها ترامب قبل أيام بنسبة 34%.

وأضاف ترامب في منشور على منصة تروث سوشيال “سيجري إنهاء جميع المحادثات مع الصين بشأن الاجتماعات التي طلبتها معنا!”.

وول ستريت

تراجعت أسهم شركات التكنولوجيا الأمريكية السبع الكبرى لتخسر نحو تريليوني دولار من قيمتها الإجمالية، بسبب قلق المستثمرين من تداعيات فرض الرسوم الجمركية.

و”العظماء السبعة” هي (أبل) و(مايكروسوفت) و(إنفيديا) و(ألفابت) مالكة غوغل و(ميتا بلاتفورمز) شركة فيسبوك الأم و(أمازون) و(تسلا).

وهوى سهم تسلا بنسبة 7% إلى 223 دولارًا في أكبر خسارة بين الشركات السبع.

وخسرت تلك الشركات مجتمعة أكثر من 6 تريليونات دولار من قيمتها السوقية منذ أن بلغت مستويات غير مسبوقة أواخر 2024.

وجرى التداول على أسهم أبل وألفابت ومايكروسوفت عند أدنى مستوياتها في عام، إذ انخفض سهم الشركة المصنعة لهواتف آيفون بنسبة 4.8%، بينما انخفضت أسهم شركات أخرى بين 1.5% إلى 4.8%.

تراجعت الأسهم الأوروبية، اليوم الاثنين، في ختام جلسة متقلبة.

وأغلق المؤشر (ستوكس 600) الأوروبي عند أدنى مستوى له منذ يناير/كانون الثاني 2024. وانخفض المؤشر بنسبة 4.5% ليتراجع للجلسة الرابعة على التوالي. وأغلقت البورصات الرئيسية في المنطقة على انخفاض بين 4% إلى أكثر من 5%.

وانخفض مؤشر الأسهم الألمانية (داكس)، الذي يقيس أداء 40 شركة ألمانية رائدة، مجددًا في ختام تعاملات اليوم الاثنين. وتراجع المؤشر بنسبة 4.1%.

وأثرت التقارير الإخبارية عن أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يدرس تعليق الرسوم الجمركية في جميع الدول باستثناء الصين لمدة 90 يومًا، وقلصت الأسهم خسائرها لكنها عادت إلى التراجع بعد أن وصف البيت الأبيض التقرير بأنه “أخبار كاذبة”.

وقالت المفوضية الأوروبية، اليوم الاثنين، إنها عرضت اتفاق رسوم جمركية “صفر مقابل صفر” لتجنب حرب تجارية مع الولايات المتحدة.

وعقد الوزراء المعنيون بشؤون التجارة في الاتحاد الأوروبي اجتماعًا في لوكسمبورغ، وقال عدد منهم إن الأولوية هي لإطلاق المفاوضات وتجنب حرب تجارية شاملة.

ومن المقرر أن يعلن الاتحاد الأوروبي، خلال الأيام المقبلة، مجموعة أولية من التدابير المضادة على واردات أمريكية تصل قيمتها إلى 28 مليار دولار، في رد على رسوم ترامب الجمركية على الصلب والألمنيوم قبل تطبيق رسوم مضادة أوسع نطاقًا.

وقالت وكالة رويترز إنها اطلعت على وثيقة أظهرت أن المفوضية الأوروبية اقترحت، اليوم الاثنين، فرض رسوم جمركية مضادة بنسبة 25% على مجموعة من السلع الأمريكية ردًّا على الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب على الصلب والألمنيوم.

وأضافت رويترز أن الوثيقة أشارت إلى أن رسومًا جمركية على بعض السلع ستدخل حيز التنفيذ في 16 مايو/أيار المقبل، بينما ستُطبَّق مجموعة إضافية في أول ديسمبر/كانون الأول القادم.

آسيا

وفي آسيا، تراجع المؤشر (نيكي) الياباني، اليوم الاثنين، إلى أدنى مستوى في عام ونصف العام وسط انخفاض مؤشر أسهم البنوك بأكثر من 17% خلال الجلسة.

وانخفض المؤشر بما يصل إلى 8.8% إلى 30792.74 نقطة للمرة الأولى منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023، قبل أن ينهي اليوم منخفضًا 7.8% عند 31136.58 نقطة. وأغلقت جميع الأسهم المدرجة على المؤشر والبالغ عددها 225 سهمًا على انخفاض.

كما انخفض المؤشر (توبكس) بما يصل إلى 9.6% قبل أن يغلق منخفضًا 7.8%.

وهبط المؤشر نيكي 11.6% منذ إعلان ترامب الرسوم، في حين انخفض المؤشر الفرعي للبنوك على المؤشر توبكس بما يصل إلى 17.3% قبل أن يتعافى قليلًا لينهي اليوم منخفضًا 10%.

وفي تايوان، هبطت الأسهم بنحو 10%، وهو أكبر انخفاض يومي مسجل على الإطلاق.