صدمة في إسرائيل بعد إعلان ترامب بدء مفاوضات مباشرة مع إيران (فيديو)

تعيش الأوساط السياسية الإسرائيلية حالة من الصدمة عقب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشكل مفاجئ عن بدء مفاوضات مباشرة مع إيران بشأن برنامجها النووي، وذلك خلال لقاء جمعه برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في البيت الأبيض أمس الاثنين.

وأعلن ترامب أن المفاوضات ستبدأ السبت المقبل في سلطنة عُمان، معبرا عن أمله في التوصل إلى اتفاق مع طهران، ومحذرا من أن إيران “ستكون في خطر كبير” إذا فشلت المحادثات.

ووصفت هيئة البث الإسرائيلية زيارة نتنياهو إلى واشنطن بأنها انتهت بشكل مفاجئ وسريع، ومثير للريبة.

وقالت إن اللقاء بين نتنياهو وترامب لم يسفر عن أي تقدم في المفاوضات أو تخفيض للرسوم الجمركية التي فرضتها الإدارة الأمريكية على إسرائيل.

ووفق صحيفة “يسرائيل هيوم”، فإن إسرائيل لم تكن على علم مسبق باتفاق ترامب مع الإيرانيين حول إجراء المحادثات. ونقلت الصحيفة عن مصدر من الوفد الإسرائيلي قوله إن “الصدمة كانت واضحة على وجوه الوفد الإسرائيلي في واشنطن”.

ردود فعل عبر الإعلام ومنصات التواصل

لم تنتظر المنصات الإسرائيلية انتهاء ترامب من تصريحاته حتى تفاعلت معها. الصحفي يوشي ملمان وصف إعلان الولايات المتحدة إجراء مفاوضات مباشرة مع إيران بـ”القنبلة”، وغرد قائلاً: “قنبلة! ترامب يعلن أن الولايات المتحدة تجري مفاوضات مباشرة مع إيران”.

من جانبه، اعتبر الوزير الإسرائيلي السابق ليعاز هنذر أن خطوة ترامب تشكل تهديدا كبيرا. وكتب: “ترامب صديق كبير لإسرائيل، ومع ذلك يقود نحو مسار شديد أو شديد الخطورة تماماً كما فعل من سبقوه. لا يمكن التفاوض مع إيران، فهي مصدر كل التهديدات في الشرق الأوسط، ويجب تدمير البنية التحتية العسكرية في إيران“.

وعبرت الكاتبة نيزلي درور عن مخاوفها من نتائج الخطوة الأمريكية، وقالت: “يستخدم ترامب وبيبي (نتانياهو) بعضهم البعض. بيبي سيمنحه اتفاقاً مع إيران وتخفيضات جمركية، ونأمل أن نحصل على شيء من ذلك مثل إطلاق سراح جميع الأسرى. وإلا فسيكون الأمر مجرد مسرحية، ونخشى ما الذي لا يزال بيبي قادراً على فعله، لأننا رأينا ما حدث له بعد الزيارة السابقة”.

وجاء إعلان ترامب بعد ساعات من تأكيد طهران أن المفاوضات ستُجرى السبت في سلطنة عُمان، لكنها أوضحت أنها ستكون “غير مباشرة”.

وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أعلن عبر منصة إكس أن “إيران والولايات المتحدة ستجتمعان في عُمان السبت لإجراء محادثات غير مباشرة رفيعة المستوى”، مضيفاً: “إنها فرصة بقدر ما هي اختبار. الكرة في ملعب أمريكا.”