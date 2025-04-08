طبيبة أمريكية: صدمة الحرب على أطفال غزة لم أشهد مثلها من قبل (فيديو)

كشفت الدكتورة ليزا ثورتون، رئيسة قسم إعادة تأهيل الأطفال في مستشفى “سدرة” بدولة قطر، عن تجربتها في علاج الأطفال القادمين من غزة والذين يعانون من صدمات نفسية وجسدية جراء الحرب.

وقالت ثورتون في مقابلة مع برنامج “60 دقيقة” الأمريكي: “أنا من شيكاغو، ورأيت الكثير من الصدمات، الكثير من الصدمات العنيفة، لكنني لم أشاهد شيئًا مثلها من قبل”.

وتتولى الطبيبة الأمريكية مسؤولية تأهيل أطفال من غزة تمكنوا من الخروج من القطاع.

طبيبة أمريكية لشبكة (سي بي إس): رأيت الكثير من الصدمات في حياتي لكن صدمة أطفال #غزة لا يوجد لها مثيل#الجزيرة_مباشر pic.twitter.com/DrBC7YZrlG — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) April 8, 2025

وعرض البرنامج لقطات لأطفال يتلقون العلاج وإعادة التأهيل، بعضهم تمكن من الخروج من القطاع لتلقي الرعاية الطبية. وتحدث البرنامج عن عدد من الأطفال الذين فقدوا منازلهم وأسرهم جراء القصف والعمليات العسكرية الإسرائيلية.

وفي إحدى اللحظات المؤثرة، سأل أحد المحاورين الأطفال: “كم منكم فقد منزله؟”، فرفع معظم الأطفال أيديهم. ثم سأل: “كم منكم فقد أحد والديه؟”، فارتفعت بعض الأيدي الأخرى.

وعلى الرغم من كل هذه المآسي قالت الدكتورة ثورتون إنها لم تفقد الأمل، وقالت: “الأطفال يمنحونني الأمل. إنهم مرحون وحيويون ويحاولون البقاء على قيد الحياة”.