عشرات الآلاف يتظاهرون في بنغلاديش احتجاجًا على الحرب الإسرائيلية في غزة (فيديو)

تظاهر عشرات الآلاف في بنغلاديش، أمس الاثنين، أمام مسجد بيت المكرم الوطني في العاصمة دكا، احتجاجًا على الحرب الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة.

ودعا المتظاهرون زعماء العالم إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد إسرائيل لوقف قتل المدنيين بمن فيهم الأطفال والمُسنون في غزة برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وحمل المتظاهرون لافتات مناهضة لإسرائيل، وساروا في موكب كبير عبر شوارع مختلفة في المدينة.

واحتشد المتظاهرون أمام مبنى السفارة الإسرائيلية في دكا، ورددوا هتافات تندد بالهجمات، ودعوا المجتمع الدولي إلى التحرك الفوري لوقف الانتهاكات الإسرائيلية.

محمد عارف، أحد المتظاهرين، أعرب عن غضبه للجزيرة مباشر قائلًا “لماذا لا يقفون مع الفلسطينيين؟ ألا يملكون القوة العسكرية الكافية؟ لماذا لا يدعمون فلسطين؟ لماذا؟ نحن ندين هذا. دعونا نحصل على فرصة للذهاب إلى فلسطين للقتال من أجل إخواننا وأخواتنا”.

وقال الطفل المتظاهر محمد عبد الله “دعونا نقاطع المنتجات الإسرائيلية. ندعو الله أن يدمر الإسرائيليين”.

أم شارمين، متظاهرة أخرى، توجهت برسالة إلى إسرائيل مفادها “نريد أن نقول لإسرائيل: نحن -المسلمين- لا نخاف. نحن نعرف كيف نحارب، كيف نضحي، لا نخاف. أنا أعد، إذا حصلت على الفرصة سأذهب إلى الحرب. أشعر بالألم عندما أرى إخواننا وأخواتنا يُقتلون بوحشية”.

المتظاهر محمد رامجان دعا إلى “وقف هذه الإبادة الجماعية على الفور وضمان استقلال الفلسطينيين. هذا حقهم القانوني. القوات الإسرائيلية المحتلة تقتل بشكل عشوائي الأبرياء من الفلسطينيين بما في ذلك الأطفال والنساء، وأريد من بنغلاديش أن تدين ذلك بشدة وأن يقاطع الجميع المنتجات الإسرائيلية”.

سياسيًّا، أعربت حكومة بنغلاديش عن إدانتها الشديدة لاستمرار “القتل الجماعي والانتهاكات الجسيمة” لحقوق الإنسان في غزة.

ودعت وزارة الخارجية البنغلاديشية “المجتمع الدولي، ولا سيما الأمم المتحدة، إلى الاضطلاع بمسؤولياته الأخلاقية والقانونية من خلال اتخاذ خطوات فورية وفعالة نحو تنفيذ وقف غير مشروط لإطلاق النار، ووقف جميع الأعمال العدائية لحماية أرواح المدنيين، والسماح بمرور الإغاثة الإنسانية دون عوائق إلى غزة المحاصرة”.

وبدعم أمريكي مطلق، أسفرت الحرب الإسرائيلية على غزة، منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، عن أكثر من 166 ألف شهيد وجريح معظمهم أطفال ونساء، ونحو 11 ألف مفقود.