إيران: محادثات غير مباشرة مع الولايات المتحدة في عُمان

أفادت وكالة تسنيم الإيرانية للأنباء، اليوم الثلاثاء، بأن المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران، التي ستعقد السبت القادم في سلطنة عمان، سيقودها وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي والمبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف.

وكتب وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي على منصة إكس أن محادثات غير مباشرة رفيعة المستوى ستُعقد في عُمان، مضيفا أنها “فرصة بقدر ما هي اختبار. الكرة في ملعب الولايات المتحدة”.

Iran and the United States will meet in Oman on Saturday for indirect high-level talks. It is as much an opportunity as it is a test. The ball is in America's court. — Seyed Abbas Araghchi (@araghchi) April 7, 2025

وأمس الاثنين، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في إعلان مفاجئ إن الولايات المتحدة وإيران تتأهبان لبدء محادثات مباشرة بشأن برنامج طهران النووي، لكن وزير الخارجية الإيراني قال إن المناقشات في عُمان ستكون غير مباشرة.

وفي مؤشر آخر على صعوبة الطريق أمام أي اتفاق بين الخصمين، حذر ترامب من أن “إيران ستكون في خطر كبير إذا فشلت المحادثات”.

وفي الأسابيع القليلة الماضية، رفضت إيران مطالب ترامب بأن تتفاوض مباشرة بخصوص برنامجها النووي وإلا تعرضت لقصف، وبدا أمس أنها تتمسك بهذا الموقف.

وأجرت الولايات المتحدة وإيران محادثات غير مباشرة خلال فترة الرئيس السابق جو بايدن، إلا أنها لم تحرز تقدما يذكر. وكانت آخر مفاوضات مباشرة معروفة بين الجانبين في عهد الرئيس الأسبق باراك أوباما، الذي قاد جهود التوصل للاتفاق النووي بين طهران وقوى عالمية في عام 2015، وهو الاتفاق الذي انسحب منه ترامب لاحقا.

وزادت تحذيرات ترامب من عمل عسكري يستهدف إيران التوتر في الشرق الأوسط بعد الحرب المفتوحة في غزة ولبنان، والضربات العسكرية على اليمن، وتغيير القيادة في سوريا وتبادل الهجمات بين إسرائيل وإيران.