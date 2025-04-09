ابتهال أبو السعد توجه رسالة إلى العرب والمسلمين بشأن شركة مايكروسوفت (فيديو)

دعت المهندسة المغربية ابتهال أبو السعد، الموظفة المقالة من شركة مايكروسوفت الأمريكية، العرب والمسلمين والمتعاطفين مع القضية الفلسطينية إلى مقاطعة كافة منتجات شركة “مايكروسوفت” الأمريكية، والضغط عليها حتى تتوقف عن دعم الجيش الإسرائيلي في عدوانه على الشعب الفلسطيني.

وانتشر مقطع فيديو الجمعة الماضية، لابتهال أبو السعد، وهي تقاطع مدير قطاع الذكاء الاصطناعي في الشركة خلال كلمة له احتجاجًا على تعاونها مع إسرائيل، ما أدى إلى إقالتها من مايكروسوفت.

مقاطعة منتجات مايكروسوفت

وقالت ابتهال في رسالتها المصورة على مواقع التواصل اليوم الاربعاء، “أردت نشر هذا الفيديو القصير لأن العديد من الناس تواصلوا معي، وأردت أن أشكركم على نشر رسالتي عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والعديد من الناس سألوني كيف يمكن مساندتي خلال هذه الفترة”.

وأضافت “أتقدم إليكم بأمرين، الأول مقاطعة جميع منتجات شركة مايكروسوفت سواء كانت ألعاب أو برامج أو تطبيقات، ونحن بذلك نبعث برسالة مفادها أننا لن ندعمكم مادياً ولن نستخدم منتجاتكم حتى تتبنوا مبادئ إنسانية”.

الأمر الثاني، بحسب ابتهال، “موجه إلى كل من يعمل في موقع عمل مثلي، ويعلم أن شركته تدعم إسرائيل، وتتواطؤ مع آلة القتل الإسرائيلية، من خلال تزويد جيش الاحتلال المجرم بمنتجاتهم التي يتم توظيفها في تنفيذ جريمة الإبادة الجماعية بحق شعب غزة.. لذا لابد من رفض المشاركة في جرائم هذه الشركات، والانحياز للقيم الإنسانية والعدالة التي تمثلها قضية الشعب الفلسطيني، والإصرار على اتخاذ مواقف تفضح الوجه الدموي لهذه المؤسسات والشركات ودورها في عمليات الإبادة الإجرامية بحق المدنيين الأبرياء في قطاع غزة”.

عاجل | أسوشيتد برس: #مايكروسوفت تفصل المهندستين المغربية #ابتهال_أبو_السعد والهندية #فانيال_أغراوال بعد احتجاجهما على تزويد الشركة للجيش الإسرائيلي بتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي#الجزيرة_مباشر pic.twitter.com/nP7TxeEC2j — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) April 7, 2025

وكان احتفال شركة مايكروسوفت بالذكرى الخمسين لتأسيسها، الجمعة، قد شهد احتجاج ابتهال أبو السعد، الموظفة بالشركة، اعتراضًا على تعاون مايكروسوفت مع جيش الاحتلال الإسرائيلي في مجال الذكاء الاصطناعي.

وجاء الاحتجاج أثناء تقديم مصطفى سليمان -الرئيس التنفيذي لقطاع الذكاء الاصطناعي بالشركة- عرضًا لتحديثات المنتج وخطط مستقبلية لمساعد الذكاء الاصطناعي “كوبايلوت”، أمام جمهور ضم المؤسس بيل غيتس والرئيس التنفيذي السابق ستيف بالمر.