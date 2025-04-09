استشهاد 21 وإصابة 50 على الأقل جراء قصف إسرائيلي استهدف مربعا سكنيا في حي الشجاعية بمدينة غزة (فيديو)

قال مراسل الجزيرة مباشر إن 21 فلسطينيا استشهدوا، وأصيب أكثر من 50 آخرين، اليوم الأربعاء، في مجزرة جديدة ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي بقصفها منازل المواطنين في حي الشجاعية شرق مدينة غزة.

وقال مسؤول للدفاع المدني للجزيرة مباشر إن قوات الاحتلال قصفت بالطائرات مربعا سكنيا مكونا من 8 بيوت متلاصقة قرب مسجد الهواشي بحي الشجاعية شرق مدينة غزة .

وجرى نقل جثامين الشهداء، والجرحى، إلى المستشفى الأهلي العربي “المعمداني” في المدينة، ورجحت مصادر طبية ارتفاع عدد الشهداء في ظل وجود حالات حرجة بين الجرحى.

وفي وقت سابق اليوم الأربعاء، استشهد رجل وامرأة في قصف الاحتلال خيمتين تؤويان نازحين غرب مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

قصف النصيرات

كما استشهد اثنان أحدهما طفل جراء قصف الاحتلال شقة سكنية تعود لعائلة الحاج في مخيم النصيرات وسط القطاع.

واستشهد شخص وأصيب آخرون بجروح بنيران مسيرة للاحتلال استهدفت حي الشجاعية شرقي مدينة غزة.

وقالت مصادر طبية لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) إن شخصا استشهد متأثرا بجروح أصيب بها جراء قصف سابق للاحتلال.

ويواصل جيش الاحتلال نسف المباني السكنية شمال غرب مدينة رفح جنوب القطاع، ونقلت صحيفة هآرتس عن مسؤول أمني إسرائيلي أن الجيش يتجهز لضم رفح للمنطقة الأمنية العازلة وهي خُمس قطاع غزة ومساحتها 75 كيلومترا مربعا.

ومنذ استئنافه الإبادة الجماعية بغزة في 18 مارس/آذار الماضي، قتل الاحتلال الإسرائيلي نحو 1500 فلسطيني وأصاب آلافا آخرين، معظمهم أطفال ونساء.