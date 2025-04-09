الحوثيون يعلنون تنفيذ عملية ضد هدف عسكري إسرائيلي بطائرة “يافا” المسيرة (فيديو)

أعلنت جماعة الحوثي اليمنية، اليوم الأربعاء، تنفيذ عمليتين عسكريتين استهدفت أحدهما هدفا عسكريا لجيش الاحتلال الإسرائيلي في تل أبيب، بطائرة مسيرة من نوع يافا.

وقال المتحدث العسكري للحوثيين يحيى سريع في بيان متلفز إن قوات الجماعة استهدفت في العملية الأخرى عددا من القطع الحربية ومنها حاملة الطائرات الأمريكية ترومان شمالي البحر الأحمر بعدد من الطائرات المسيرة.

وأشار سريع إلى أن ذلك يأتي في إطار “تواصل التصدي للعدوان الأمريكي المستمر على اليمن وردا على جرائمه بحق المواطنين اليمنيين في محافظات عدة “.

بيان القوات المسلحة اليمنية بشأن تنفيذ عمليتين عسكريتين أولاهما استهدفت هدفا عسكريا للعدو الإسرائيلي في منطقة يافا المحتلة بطائرة مسيرة نوع يافا، والأخرى استهدفت عددا من القطع الحربية ومنها حاملة الطائرات الأمريكية ترومان وذلك بعدد من الطائرات المسيرة. pic.twitter.com/fg5exdN9eb — العميد يحيى سريع (@army21ye) April 9, 2025

استمرار منع الملاحة

وقال سريع في بيانه “إن اليمن لن يتراجع عن دعم الشعب الفلسطيني المظلوم ولن يستسلم للعدوان الأمريكي”.

وأكد المتحدث باسم الحوثيين أنهم “مستمرون في منع الملاحة الإسرائيلية في البحرين الأحمر والعربي والتصدي لهذا العدوان وإسناد الشعب الفلسطيني حتى وقف العدوان على غزة ورفع الحصار عنها”.

يذكر أنه منذ 15 مارس/آذار الماضي، شنت القوات الأمريكية مئات الغارات على اليمن، أدت إلى مقتل نحو 70 مدنيًّا وإصابة نحو 150 آخرين.

وتستمر الغارات الأمريكية بعد أوامر أصدرها الرئيس دونالد ترامب لجيش بلاده بشن هجوم كبير ضد جماعة الحوثي في اليمن، قبل أن يهدد بالقضاء على الحوثيين تمامًا.