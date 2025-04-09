السودان.. مقتل 11 مدنيا بينهم أطفال وطائرات مسيرة تستهدف خزانات وقود شمالي البلاد (فيديو)

قالت مصادر للجزيرة مباشر، إن 6 مدنيين من أسرة واحدة من بينهم طفلان، قتلوا إثر سقوط طائرة مسيرة على منزلهم بمدينة الدبة بالولاية الشمالية بالسودان.

وقالت السلطات المحلية بمدينة الدبة بالولاية الشمالية- شمالي السودان- إن 6 مدنيين من أسرة واحدة قتلوا إثر استهداف مسيرة للمدينة ذاتها اليوم الأربعاء.

وذكرت السلطات في تعميم أن المضادات الأرضية التابعة للجيش تصدت لسرب من المسيرات استهدف المدينة في الساعات الأولى من صباح اليوم، وسقطت إحداها على أحد المنازل.

وأظهرت مقاطع فيديو جرى تداولها، اشتعال النيران في أحد المنازل بمدينة الدبة بالتزامن مع أصوات المضادات الأرضية وهي تحاول التصدي للمسيرات.

🚨Escalating violence in North Darfur is forcing thousands—mostly women and children—to flee their homes. IOM & partners DOFDAHR & SORR have provided emergency shelters & critical relief supplies, supporting over 11,000 newly displaced individuals. The fighting must stop! pic.twitter.com/R1kRp9GvIU — IOM Sudan 🇺🇳 (@IOMSudan) April 8, 2025

مقتل أسرة في مدينة الأبيض

وفي غرب السودان، قالت مصادر الجزيرة مباشر، إن 5 أشخاص من أسرة واحدة قتلوا، وأصيب طفلان آخران جراء قصف قوات الدعم السريع مدينة الأبيض بولاية شمال كردفان مساء أمس.

وأوضحت المصادر أن القصف المدفعي استهدف منزل الأسرة بمدينة الأُبيض بشكل مباشر مما أدى إلى مقتل رجل وزوجته و3 من أبنائه فيما أصيب اثنان من أطفاله.

In Sudan, 3.2 million children are projected to suffer from malnutrition this year — a staggering and unacceptable toll. We cannot let this happen. The international community must act to support humanitarian partners and save lives. Urgent funding and supplies are needed now. pic.twitter.com/U5Ln4R2VeX — Clementine Nkweta-Salami (@CNkwetaSalami) April 9, 2025

استهداف خزانات وقود في عطبرة

وفي ولاية نهر النيل، أفادت مصادر الجزيرة مباشر، بأن طائرة مسيرة تابعة لقوات الدعم السريع استهدفت اليوم الأربعاء، خزانات وقود بمدينة عطبرة بولاية نهر النيل شمالي السودان.

وأظهر مقطع فيديو مصور، ارتفاع ألسنة اللهب وأعمدة الدخان من إحدى خزانات الوقود بمدينة عطبرة جراء استهدافه بالمسيرة بولاية نهر النيل والتي نزح إليها الكثير من السكان.

“سرب من المسيرات”

من ناحية أخرى، قالت مصادر للجزيرة مباشر، إن المضادات الأرضية للجيش تصدت لسرب من المسيرات استهدف مدينة الدبة بالولاية الشمالية بالسودان أمس.

وقالت المصادر، إن المسيرة التي استهدفت محيط سد مروي بالولاية الشمالية شمالي السودان تابعة لقوات الدعم السريع.

وأكدت الفرقة 19 مشاة “استعدادها التام للتصدي لأي تهديدات في سماء محلية مروي والولاية الشمالية عامة”.

تفاقم معاناة السودانيين

يأتي ذلك في وقت، حذرت منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في السودان كليمنتين نكويتا سلامي، من أن ثلثي ولايات السودان يشهد تفشيا متعددا للأمراض مما يفاقم معاناة السودانيين.

وقالت منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في السودان إن تفشي الأمراض يفاقم معاناة السكان في السودان.

وأوضحت المسؤولة الأممية، على منصة إكس أن “ثلثي ولايات السودان تشهد تفشيات متعددة للأمراض، بما في ذلك الكوليرا وحمى الضنك والتهاب الكبد والملاريا والحصبة” معلنة حاجتهم إلى طرق للوصول والتمويل لوقف انتشار الأمراض وحماية الناس.