السودان.. مقتل 11 مدنيا بينهم أطفال وطائرات مسيرة تستهدف خزانات وقود شمالي البلاد (فيديو)

قالت مصادر للجزيرة مباشر، إن 6 مدنيين من أسرة واحدة من بينهم طفلان، قتلوا إثر سقوط طائرة مسيرة على منزلهم بمدينة الدبة بالولاية الشمالية بالسودان.

وقالت السلطات المحلية بمدينة الدبة بالولاية الشمالية- شمالي السودان- إن 6 مدنيين من أسرة واحدة قتلوا إثر استهداف مسيرة للمدينة ذاتها اليوم الأربعاء.

وذكرت السلطات في تعميم أن المضادات الأرضية التابعة للجيش تصدت لسرب من المسيرات استهدف المدينة في الساعات الأولى من صباح اليوم، وسقطت إحداها على أحد المنازل.

وأظهرت مقاطع فيديو جرى تداولها، اشتعال النيران في أحد المنازل بمدينة الدبة بالتزامن مع أصوات المضادات الأرضية وهي تحاول التصدي للمسيرات.

وفي غرب السودان، قالت مصادر الجزيرة مباشر، إن 5 أشخاص من أسرة واحدة قتلوا، وأصيب طفلان آخران جراء قصف قوات الدعم السريع مدينة الأبيض بولاية شمال كردفان مساء أمس.

وأوضحت المصادر أن القصف المدفعي استهدف منزل الأسرة بمدينة الأُبيض بشكل مباشر مما أدى إلى مقتل رجل وزوجته و3 من أبنائه فيما أصيب اثنان من أطفاله.

