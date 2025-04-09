سرايا القدس تنشر مقطعا لتفجير عبوة ناسفة في دبابة للاحتلال بالشجاعية (فيديو)

عرضت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، مقطعا لتفجير عبوة ناسفة في دبابة تابعة للاحتلال الإسرائيلي في حي الشجاعية بمدينة غزة، شمالي قطاع غزة.

ويظهر المقطع، الذي نشرته سرايا القدس، اليوم الأربعاء، زرع مقاتلي السرايا عبوات أرضية ثم رصد تقدم الدبابة تجاه منطقة زرع العبوة، ثم تفجيرها في الدبابة.

وأعلنت سرايا القدس، الأحد الماضي، “تدمير آلية عسكرية صهيونية بتفجير عبوة شديدة الانفجار من نوع (ثاقب) زرعناها مسبقًا – نهاية شارع مسجد طارق بن زياد – في حي الشجاعية شرق مدينة غزة“.