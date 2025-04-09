سياسة|الأراضي الفلسطينية المحتلة

شاهد: الاحتلال يفجر منزل الشهيد مجاهد منصور في رام الله

مدة الفيديو 02 دقيقة 35 ثانية 02:35
9/4/2025-|آخر تحديث: 9/4/202511:18 AM (توقيت مكة)

فجرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، منزل الشهيد مجاهد منصور في بلدة دير إبزيع غرب رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة.

وقالت مصادر لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) إن قوات الاحتلال اقتحمت منزل الشهيد مجاهد منصور في بلدة دير إبزيع، فجر اليوم، وشرعت في تفخيخه قبل أن تفجره، بعد اقتحام استمر عدة ساعات.

وأجبر الاحتلال عددا من العائلات على إخلاء منازلها في المنطقة المحيطة بالمنزل.

وأطلق الرصاص الحي اتجاه منزل الشهيد منصور بعد تفجيره.

عملية إطلاق نار

وكان منصور قد نفذ في صبيحة الجمعة الـموافق 22 من شهر مارس/آذار 2024 عملية إطلاق نار استهدفت حافلة للمستوطنين في الطريق الرابط بين قريتي دير إبزيع وكُفر نعمة غربي رام الله، ثم اشتبك مع التعزيزات العسكرية إثر العملية، ونجح في الانسحاب إلى منطقة جبلية خالية من السكان.

وأسفرت العملية عن مقتل جندي وإصابة 6 آخرين واستمرت ملاحقة المنفذ ساعات، وفشل جيش الاحتلال في الوصول إليه إلا بقصف بطائرة مروحية قتلته بصاروخ، واشتركت طائرة مسيرة في عملية البحث، واحتجزت قوات الاحتلال جثمانه.

يذكر أن الشهيد كان سابقا عنصرا في جهاز الأمن الوطني الفلسطيني، وقدم استقالته قبل نحو 7 سنوات من استشهاده، واتجه إلى الأعمال الحرة، وكان يبلغ من العمر 31 عاما، وهو متزوج وله عدة أبناء.

تصعيد

وبالتزامن مع العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، صعّد جيش الاحتلال والمستوطنون اعتداءاتهم بالضفة الغربية؛ مما أدى إلى استشهاد أكثر من 947 فلسطينيا وإصابة قرابة 7000، واعتقال نحو 16000 فلسطيني.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالة الأنباء الفلسطينية

إعلان