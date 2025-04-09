شاهد: الاحتلال يفجر منزل الشهيد مجاهد منصور في رام الله

فجرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، منزل الشهيد مجاهد منصور في بلدة دير إبزيع غرب رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة.

وقالت مصادر لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) إن قوات الاحتلال اقتحمت منزل الشهيد مجاهد منصور في بلدة دير إبزيع، فجر اليوم، وشرعت في تفخيخه قبل أن تفجره، بعد اقتحام استمر عدة ساعات.

وأجبر الاحتلال عددا من العائلات على إخلاء منازلها في المنطقة المحيطة بالمنزل.

وأطلق الرصاص الحي اتجاه منزل الشهيد منصور بعد تفجيره.

منفذ العملية والاشتباك غرب رام الله هو الشهيد مجاهد بركات منصور كراجة من بلدة دير ابزيع. pic.twitter.com/vcp1lEAm9z — شجاعية (@shejae3a) March 22, 2024

عملية إطلاق نار

وكان منصور قد نفذ في صبيحة الجمعة الـموافق 22 من شهر مارس/آذار 2024 عملية إطلاق نار استهدفت حافلة للمستوطنين في الطريق الرابط بين قريتي دير إبزيع وكُفر نعمة غربي رام الله، ثم اشتبك مع التعزيزات العسكرية إثر العملية، ونجح في الانسحاب إلى منطقة جبلية خالية من السكان.

وأسفرت العملية عن مقتل جندي وإصابة 6 آخرين واستمرت ملاحقة المنفذ ساعات، وفشل جيش الاحتلال في الوصول إليه إلا بقصف بطائرة مروحية قتلته بصاروخ، واشتركت طائرة مسيرة في عملية البحث، واحتجزت قوات الاحتلال جثمانه.

يذكر أن الشهيد كان سابقا عنصرا في جهاز الأمن الوطني الفلسطيني، وقدم استقالته قبل نحو 7 سنوات من استشهاده، واتجه إلى الأعمال الحرة، وكان يبلغ من العمر 31 عاما، وهو متزوج وله عدة أبناء.

الشهيد مجاهد منصور نوى الصيام وصلى صلاة الفجر وحمل سلاحه واقتحم مستوطنة دوليف غرب رام الله ، في الساعة 5:30 أطلق الرصاص على الارهابيين الاسرائيلين ودخل في اشتباك معهم لاربع ساعات متتالية ، كان مثل الفارس يختبئ في الأحراش يخرج تارة ويطلق النار ويعاود الاختباء ويعود من جديد لاطلاق… pic.twitter.com/WEFFMZ0nUh — Tamer | تامر (@tamerqdh) March 22, 2024

تصعيد

وبالتزامن مع العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، صعّد جيش الاحتلال والمستوطنون اعتداءاتهم بالضفة الغربية؛ مما أدى إلى استشهاد أكثر من 947 فلسطينيا وإصابة قرابة 7000، واعتقال نحو 16000 فلسطيني.