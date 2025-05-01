سياسة|الأراضي الفلسطينية المحتلة

إصابة جندي إسرائيلي بجروح خطرة شمالي الضفة الغربية

إصابة جندي إسرائيلي بجروح خطيرة خلال عدوان جيش الاحتلال الإسرائيلي على قرية "بيتا" بالضفة الغربية
إصابة جندي إسرائيلي بجروح خطرة خلال عدوان جيش الاحتلال الإسرائيلي على قرية "بيتا" في الضفة الغربية (غيتي - أرشيفية)
1/5/2025-|آخر تحديث: 1/5/202501:15 AM (توقيت مكة)

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي إصابة أحد جنوده بجروح بالغة جراء انفجار عبوة ناسفة خلال عدوانه على قرية بيتا جنوب مدينة نابلس شمالي الضفة الغربية.

وفي بيان له مساء الأربعاء، قال الجيش الإسرائيلي إن “جندي احتياط من الكتيبة 9221 التابعة للواء إفرايم أصيب بجروح خطيرة نتيجة انفجار عبوة ناسفة خلال عملية في منطقة بيتا التابعة للواء السامرة الإقليمي”.

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وأضاف “تم نقل الجندي إلى المستشفى لتلقي العلاج، وإخطار عائلته”.

وتابع البيان “قواتنا قامت بمحاصرة القرية بحثا عن منفذي الهجوم”.

وتشير معطيات جيش الاحتلال إلى إصابة 5803 عسكريين منذ بداية الحرب على قطاع غزة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، بينهم 2617 بالمعارك البرية في قطاع غزة.

كما تشير المعطيات نفسها إلى ارتفاع عدد العسكريين القتلى في صفوف جيش الاحتلال إلى 850، بينهم 408 منذ بدء العملية البرية في الـ27 من الشهر ذاته.

وتشمل المعطيات الضباط والجنود الذين قتلوا أو جرحوا في غزة والضفة الغربية ولبنان وإسرائيل، ويُتّهم جيش الاحتلال بإخفاء الأرقام الحقيقية لخسائره.

المصدر : الجزيرة مباشر

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