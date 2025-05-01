ترامب يعيد ترتيب فريقه للأمن القومي.. روبيو مستشارا مؤقتا ووالتز إلى الأمم المتحدة

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس، أن وزير الخارجية ماركو روبيو سيتولى منصب مستشار الأمن القومي مؤقتًا، خلفًا لمايك والتز.

وقال ترامب، في منشور على منصات التواصل الاجتماعي، إنه كلف روبيو بتولي مهام مستشار الأمن القومي بصفة مؤقتة، مشيرًا إلى ترشيح مايك والتز لمنصب السفير الأمريكي المقبل لدى الأمم المتحدة.

وفي رد فعل سريع على قرار الرئيس الأمريكي، قال مايك والتز على منصة “إكس”: “يشرفني بشدة أن أواصل خدمتي للرئيس ترامب وأمتنا العظيمة”.

I’m deeply honored to continue my service to President Trump and our great nation. pic.twitter.com/FFTPjnIYkI — Mike Waltz (@MikeWaltz47) May 1, 2025

وكان والتز، العضو السابق في مجلس النواب عن ولاية فلوريدا والبالغ من العمر 51 عامًا، قد تعرّض لانتقادات داخل البيت الأبيض بسبب ما عُرف بـ”فضيحة سيغنال”، لكنه احتفظ بمنصبه بعد أن أعلن الرئيس ترامب دعمه له آنذاك.

ويعود سبب الفضيحة إلى قيام والتز بإنشاء مجموعة دردشة على تطبيق “سيغنال” ضمت وزير الدفاع وكبار مسؤولي الأمن القومي، لمناقشة خطط ضربات عسكرية ضد أهداف في اليمن، وهو ما أثار جدلًا واسعًا داخل الأوساط السياسية والأمنية.