ترامب يعيد ترتيب فريقه للأمن القومي.. روبيو مستشارا مؤقتا ووالتز إلى الأمم المتحدة

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس، أن وزير الخارجية ماركو روبيو سيتولى منصب مستشار الأمن القومي مؤقتًا، خلفًا لمايك والتز.

وقال ترامب، في منشور على منصات التواصل الاجتماعي، إنه كلف روبيو بتولي مهام مستشار الأمن القومي بصفة مؤقتة، مشيرًا إلى ترشيح مايك والتز لمنصب السفير الأمريكي المقبل لدى الأمم المتحدة.

وفي رد فعل سريع على قرار الرئيس الأمريكي، قال مايك والتز على منصة إكس “يشرفني بشدة أن أواصل خدمتي للرئيس ترامب وأمتنا العظيمة”.

I’m deeply honored to continue my service to President Trump and our great nation. pic.twitter.com/FFTPjnIYkI

— Mike Waltz (@MikeWaltz47) May 1, 2025