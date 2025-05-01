تقارير: فضيحة “سيغنال” تطيح بمايك والتز ونائبه من البيت الأبيض

قالت شبكة “سي بي إس” الأمريكية، اليوم الخميس، أن مستشار الرئيس دونالد ترامب للأمن القومي مايك والتز ونائبه سيغادران منصبيهما في البيت الأبيض على خلفية فضيحة “سيغنال” الأولى.

ونقلت الشبكة عن مصادر عدة مطلعة أن والتز ونائبه وونغ سيتركان المنصب في وقت لاحق، اليوم الخميس.

وذكرت “سي بي إس” أن البيت الأبيض رفض التعليق على هذه التقارير.

بدورها، قالت شبكة “فوكس نيوز” إنه تمت “إقالة” والتز ونائبه وونغ من منصبيهما على خلفية فضيحة سيغنال الأولى.

وأقر والتز بالمسؤولية عن الفضيحة لأنه هو الذي أنشأ مجموعة للدردشة على تطبيق سيغنال ضمت وزير الدفاع وكبار مسؤولي الأمن القومي لبحث خطط الضربات العسكرية ضد أهداف في اليمن.

لكن والتز ضم بالخطأ رئيس تحرير مجلة “ذا أتلانتيك” الذي نشر تفاصيل المناقشات.

وتعرض والتز، وهو عضو سابق في مجلس النواب عن ولاية فلوريدا ويبلغ 51 عاما، لانتقادات داخل البيت الأبيض بسبب الفضيحة، لكن الرئيس ترامب أعلن وقتها دعمه لوالتز، ولم يطلب منه ترك منصبه.