جدل بعد تعليق سيناتور أمريكي على ترشيح ترامب لمنصب “بابا الفاتيكان” (شاهد)

أشار السيناتور الجمهوري الأمريكي ليندسي غراهام على المجمع البابوي بإمكانية التفكير بترشيح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لمنصب بابا الفاتيكان، بعد مزحة أدلى بها ترامب أثارت ضجة.

القصة بدأت عندما أجاب ترامب على سؤال عن المرشحين المحتملين لخلافة البابا فرنسيس الراحل، قائلًا بنبرة بدت أقرب إلى المزاح “أحب أن أكون البابا القادم”، وهو التصريح الذي خلق حالة واسعة من التفاعل على المنصات الرقمية.

وأشار ترامب إلى أنه ليس لديه تفضيل معيّن، مضيفًا “يجب أن أقول إن لدينا كاردينالا من مكان يسمّى نيويورك وهو جيد جدًا، لذلك سنرى ما سيحدث”.

بعد تصريح ترامب أضاف السيناتور غراهام المزيد إلى الجدل بتدوينة نشرها عبر منصة “إكس”، قال فيها “كنت متحمّسًا عندما سمعت أن الرئيس ترامب منفتح على فكرة أن يكون هو البابا القادم. سيكون فعلًا مرشحًا غير متوقع”.

وتابع “أطلب من المجمع البابوي والمؤمنين الكاثوليك أن يتحلوا بعقلية منفتحة تجاه هذا الاحتمال. سيكون أول بابا يشغل منصب الرئيس، واحتمال يحمل في طياته العديد من الإيجابيات. منتظرون للدخان الأبيض إذن”.

I was excited to hear that President Trump is open to the idea of being the next Pope. This would truly be a dark horse candidate, but I would ask the papal conclave and Catholic faithful to keep an open mind about this possibility!



