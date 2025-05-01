حرائق إسرائيل تستعر.. دمار نحو 20 ألف دونم والنيران تقترب من أسوار القدس القديمة

تواصلت، اليوم الخميس، محاولات فرق الإطفاء الإسرائيلية لمكافحة الحرائق المستعرة قرب القدس المحتلة، التي أتت على آلاف الدونمات من الأراضي، فيما أعلنت الشرطة إعادة فتح الطرق الرئيسة التي أُغلقت أمس الأربعاء.

وكانت الحرائق قد اندلعت، الأربعاء، على امتداد الطريق السريع بين القدس وتل أبيب، ما أدى إلى إجلاء آلاف السكان من المناطق القريبة، وإغلاق عدد من الطرق الحيوية.

تصاعد ألسنة الدخان

ووفقًا للصندوق القومي اليهودي، التهمت النيران نحو 20 ألف دونم من الأراضي المفتوحة، بينها 13 ألف دونم من المناطق الحرجية، وفي منطقة اللطرون، وهي قرية فلسطينية دُمّرت خلال حرب 1948، شوهدت أعمدة الدخان تتصاعد حول الدير الذي يحمل اسمها.

مع عجز احتوائها.. اندلاع حرائق واسعة في إسرائيل وحكومة #نتنياهو تطلب دعما دوليا#الجزيرة_مباشر pic.twitter.com/gJIu62MAsh — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) May 1, 2025

وفي ظل تصاعد النيران، طلبت إسرائيل دعمًا من دول عدة للمساعدة في عمليات الإطفاء، وشارك في جهود السيطرة على الحرائق 163 فريقًا، مدعومين بـ12 طائرة، بحسب جهاز الإطفاء الإسرائيلي.

وأعلن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو “حالة الطوارئ الوطنية”، محذّرًا من اقتراب ألسنة اللهب من المدينة والأسوار القديمة.

إلغاء فعاليات

وذكر الجيش الإسرائيلي، في بيان الخميس، أن “عشرات المعدات الهندسية الثقيلة عملت طوال الليل في مناطق مختلفة من البلاد لإقامة ممرات عازلة، ومنع امتداد الحريق إلى مساحات جديدة”، مشيرًا إلى إلقاء أكثر من 95 حزمة إخماد.

ولمواجهة الوضع، أُلغيت الفعاليات التي كانت مقرّرة مساء الأربعاء بمناسبة عطلة رسمية.

اندلاع حرائق هائلة في منطقة ماتي يهودا بمحيط مدينة #القدس المحتلة وسلطات الاحتـلال تخلي عدة بلدات من السكان#الجزيرة_مباشر #فلسطين pic.twitter.com/PbKu8l90gi — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) April 30, 2025

وفي تطوّر لافت، لمح وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير إلى احتمال وجود شبهة جنائية وراء الحرائق، وقالت الشرطة إنها اعتقلت أحد السكان العرب، أثناء محاولته إشعال النار في حقل جنوب المدينة، دون أن يصدر تأكيد رسمي على وجود صلة بين الحادث والحرائق الكبرى.

وذكرت الشرطة أن الحرائق تفاقمت بسبب ارتفاع درجات الحرارة والرياح القوية، فيما أعلنت خدمة الإسعاف الإسرائيلية أنها عالجت 23 إصابة، معظمها حالات اختناق وحروق طفيفة.