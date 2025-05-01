دخلها ساجدا.. الشيخ عدنان العرعور يعود إلى سوريا بعد غياب أكثر من نصف قرن (فيديو)

ظهر الشيخ عدنان العرعور، اليوم الخميس، في العاصمة دمشق، بعد غياب دام 53 عامًا قضاها خارج سوريا، في مشهد أثار تفاعلًا واسعًا على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث تداول ناشطون مقاطع مصوّرة له من ساحة الأمويين.

وكان في استقبال الشيخ العرعور، البالغ 77 عامًا والمولود في محافظة حماة، عدد من وجهاء العاصمة، إلى جانب شخصيات من الحكومة السورية. وفور وصوله إلى صالة مطار دمشق الدولي، سجد لله شاكرًا على عودته إلى بلاده.

دخل ساجدا.. الداعية السوري عدنان العرعور يعود إلى #سوريا بعد 53 عاما من التهجير بسبب تضييقات النظام المخلوع #الجزيرة_مباشر pic.twitter.com/GGJ0O6K7gZ — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) May 1, 2025

ونشر العرعور مقاطع مصوّرة من جولاته في دمشق على صفحته الرسمية، التي يتابعها أكثر من ثلاثة ملايين شخص.

وكتب على منصة إكس “دخلت اليوم بلدي سوريا بعد أكثر من 53 عامًا حُرمت فيها –كما حُرم الملايين– من الوطن، والأهل، والحقوق.. فالشكر لله وحده، والرحمة لشهدائنا الأبرار الذين ارتوت أرض الشام المباركة بدمائهم.. اللهم أدم علينا نعمة النصر، واجعلنا من الشاكرين المحافظين عليها”.