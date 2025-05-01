زيلينسكي وصفه بأنه “عادل”.. ماذا نعرف عن اتفاق المعادن الذي وقعته كييف مع واشنطن؟ (فيديو)

أشاد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الخميس، باتفاق المعادن الذي وقعته كييف مع واشنطن في وقت مبكر اليوم.

وقال زيلينسكي في خطاب مصور إن الاتفاق عادل بشكل كبير ويعزز التعاون بين البلدين.

وأضاف الرئيس الأوكراني أن الاتفاق لا تتضمن أي ديون على بلاده، ويشمل إنشاء صندوق لإعادة إعمار البلاد.

وذكر زيلينسكي أن الاتفاق يتيح الفرصة لضخ استثمارات كبيرة في أوكرانيا، مشددا على أن كييف تسعى جاهدة للتصديق على الاتفاق في أقرب وقت.

ماذا نعرف عن اتفاق المعادن؟

وقّعت الولايات المتحدة وأوكرانيا اتفاقا لاستغلال المعادن والنفط والغاز في أوكرانيا، ويتيح أفضلية لواشنطن في الوصول إلى المشروعات التعدينية في أوكرانيا.

ونقلت وكالة (رويترز) عن مسؤولين بارزين في إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه تم التوقيع على 3 اتفاقات، اتفاق إطار عمل واتفاقين فنيين، وأنهم يتوقعون موافقة البرلمان الأوكراني عليها في غضون أسبوع.

وكان من المقرّر أن يوقّع الرئيس الأوكراني الاتفاق في فبراير/شباط الماضي في البيت الأبيض، لكن المشادّة الكلامية غير المسبوقة التي جرت بينه وبين ترامب ونائبه جاي دي فانس أمام “الكاميرات”، أدّت إلى مغادرته وإلغاء التوقيع.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن النص الذي نشرته الحكومة الأوكرانية للاتفاق، يتعيّن على الدولتين إنشاء صندوق استثمار بحصص متساوية لإعادة إعمار أوكرانيا.

وستسهم أوكرانيا في العائدات من التراخيص “الجديدة” للمواد الخام (النفط والغاز والمعادن النادرة) مع الاحتفاظ بالسيطرة على جميع مواردها الطبيعية والبنية التحتية.

ويغطي الاتفاق 57 نوعًا من الموارد المعدنية، بما في ذلك الغاز والنفط والتيتانيوم والليثيوم والمعادن الأرضية النادرة.

وفي حين يعترف الاتفاق بـ”دعم مالي” كبير قدمته الولايات المتحدة لأوكرانيا منذ العام 2022، إلا أنه لا يذكر أي دين يجب سداده مقابل هذه المساعدات.

كما ينص الاتفاق على أن المساعدات العسكرية الأمريكية الجديدة ستُحسب بمثابة مساهمة في الصندوق.

وقالت كييف إن أرباح الصندوق ستتم إعادة استثمارها داخل البلاد.