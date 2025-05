سلطنة عمان تعلن تأجيل المحادثات الأمريكية الإيرانية وتكشف السبب

أعلنت سلطنة عُمان، اليوم الخميس، تأجيل جولة المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران، التي كان من المقرر إجراؤها يوم السبت المقبل.

وكتب وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي على منصة “إكس”، إنه تم تأجيل المحادثات لأسباب “لوجستية”.

وأضاف أنه سيتم الإعلان عن المواعيد الجديدة عند التوافق عليها بين الأطراف.

For logistical reasons we are rescheduling the US Iran meeting provisionally planned for Saturday May 3rd. New dates will be announced when mutually agreed.

— Badr Albusaidi – بدر البوسعيدي (@badralbusaidi) May 1, 2025