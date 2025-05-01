سلطنة عمان تعلن تأجيل المحادثات الأمريكية الإيرانية وتكشف السبب

أعلنت سلطنة عُمان، اليوم الخميس، تأجيل جولة المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران، التي كان من المقرر إجراؤها يوم السبت المقبل.

وكتب وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي على منصة “إكس”، إنه تم تأجيل المحادثات لأسباب “لوجستية”.

وأضاف أنه سيتم الإعلان عن المواعيد الجديدة عند التوافق عليها بين الأطراف.

For logistical reasons we are rescheduling the US Iran meeting provisionally planned for Saturday May 3rd. New dates will be announced when mutually agreed. — Badr Albusaidi – بدر البوسعيدي (@badralbusaidi) May 1, 2025

وأجرت الولايات المتحدة وإيران، خلال شهر إبريل/نيسان الماضي، 3 جولات من المحادثات غير المباشرة بشأن البرنامج النووي الإيراني بوساطة عمانية في مسقط وروما.

وترأس ستيف ويتكوف مبعوث الرئيس دونالد ترامب الوفد الأمريكي، فيما ترأس وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي وفد بلاده.

عقوبات

وخلال ولايته الأولى، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الانسحاب من الاتفاق النووي الإيراني بين طهران والقوى الغربية، الذي كان ينص على تخفيف العقوبات الدولية على إيران مقابل تقييد برنامجها النووي.

وأعلنت الولايات المتحدة، أمس الأربعاء، فرض عقوبات على أفراد وكيانات لدورهم في بيع النفط والبتروكيماويات الإيرانية، وتوريد مكوّنات وقود الصواريخ الباليستية للحرس الثوري الإيراني.

وأدانت طهران العقوبات الأمريكية الجديدة التي فرضت على إيران وعلى دول أخرى “بذريعة التعاون مع إيران في مجالات اقتصادية”.

بقائي يدين العقوبات الأمريكية الجديدة ضد إيران وشركائها الأجانب أدان إسماعيل بقائي، المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، بشدة العقوبات الأمريكية الجديدة التي فُرضت على أشخاص طبيعيين واعتباريين في إيران وعدد من الدول الأخرى، بذريعة التعاون مع إيران في مجالات اقتصادية وتجارية… pic.twitter.com/xGn89e845p — 🇮🇷 الخارجية الإيرانية (@IRIMFA_AR) May 1, 2025

وقالت الخارجية الإيرانية إن العقوبات “الجائرة تشكّل انتهاكًا صريحا للمبادئ والقواعد الأساسية للقانون الدولي”، مشيرة إلى أنها تؤدي إلى “انعدام الثقة والشك” تجاه الولايات المتحدة.

وأضافت أن العقوبات “دليل واضح على النهج المتناقض لصناع القرار الأمريكيين وافتقارهم إلى حسن النية والجدية في دفع مسار الدبلوماسية”، مؤكدة أن طهران ستقاوم “سياسة الترهيب والضغط الأمريكية بكل الوسائل”.