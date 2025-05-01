استدراج واشتباك من مسافة صفر.. القسام تنشر تفاصيل كمين محكم ضد قوة إسرائيلية في رفح

كشفت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، مساء الخميس، تفاصيل تنفيذ عملية مركّبة في شارع الطيران بحي تل السلطان غرب مدينة رفح جنوبي قطاع غزة عصر الجمعة الماضي، الموافق 27 إبريل/نيسان 2025.

وقالت الكتائب في بيان لها إن مقاتليها تمكّنوا من استدراج قوة إسرائيلية قوامها 4 مركبات عسكرية من نوع “همر” وشاحنة عسكرية من نوع “أموليسيا” إلى كمين محكم.

وأوضحت أنه جرى استهداف القوة بعدد من عبوات “الشواظ” و”العمل الفدائي”.

اشتباك من مسافة صفر

وأضاف البيان أن عددًا من المقاتلين تقدّموا صوب من تبقّى من جنود الاحتلال الإسرائيلي واشتبكوا معهم من مسافة صفر، مما أسفر عن وقوع قتلى وجرحى في صفوف القوة المستهدفة.

يذكر أنه في 12 إبريل، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي توسيع عملياته البرية في مناطق عدة بقطاع غزة، ضمن حرب الإبادة المتواصلة على القطاع بدعم أمريكي.

وخلافًا للأرقام المعلنة، يُتّهم جيش الاحتلال بإخفاء الأرقام الحقيقية لخسائره في الأرواح، خاصة مع تجاهل إعلانات عديدة للفصائل الفلسطينية بتنفيذ عمليات وكمائن ضد عناصره، تؤكد أنها تسفر عن قتلى وجرحى.

وتفرض إسرائيل، وفق تقارير دولية عديدة، رقابة عسكرية صارمة على وسائل إعلامها بخصوص الخسائر البشرية والمادية جراء ضربات “الفصائل الفلسطينية”، لأسباب عديدة، بينها الحفاظ على معنويات الإسرائيليين.