مظاهرات في النرويج وفرنسا دعما لغزة (فيديو)

تظاهر آلاف في شوارع العاصمة الفرنسية باريس والعاصمة النرويجية أوسلو دعما للفلسطينيين في قطاع غزة ورفضا للحرب الإسرائيلية على القطاع.

جاءت المظاهرات تزامنا مع الاحتفالات بعيد العمال الذي يوافق الأول من مايو/أيار.

وحمل المتظاهرون لافتات وشعارات تندد بالحرب الإسرائيلية على غزة وتطالب بوقفها ورفع الحصار عن القطاع.

وطالبوا بمحاسبة إسرائيل على جرائم الإبادة الجماعية التي ترتكبها بحق الفلسطينيين.

وحمل المتظاهرون الأعلام الفلسطينية وطالبوا برفع الحصار عن غزة وإدخال المساعدات إلى القطاع.

وبحسب وزارة الصحة في غزة ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي على القطاع إلى 52418 شهيدا و118091 مصابا منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

ولا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.