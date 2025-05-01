هل تستخدم باكستان السلاح النووي ضد الهند؟ مستشار رئيس الوزراء يوضح للجزيرة مباشر (فيديو)

قال فيصل كوندي مستشار رئيس الوزراء الباكستاني للجزيرة مباشر، مساء الأربعاء، إن الخيارات كلها، بما في ذلك الخيار النووي، عادلة في حالة الحرب.

وردا على سؤال للجزيرة مباشر خلال برنامج “المسائية”، عما إذا كان من المحتمل أن تستخدم باكستان الأسلحة النووية في حالة الحرب مع الهند، قال كوندي إن “كل شيء عادل في حالة الحرب، فما الذي تتوقعه الهند إذا بدأت حربا (ضد باكستان)، هذا ما يمكنهم أن يتوقعوه”.

وحذر المسؤول الباكستاني من أن بلاده سترد الصاع صاعين للهند إذا هاجمتها بناء على معلومات مغلوطة، وتساءل مستنكرا: “هل سنتوسل لهم مثلا! هم يعتقدون أن بإمكانهم هزيمة باكستان، حسنا، سندعهم يحاولون”.

وأكد مستشار رئيس الوزراء الباكستاني للجزيرة مباشر أن بلاده حصلت على معلومات خلال الأيام الماضية بأن الهند ستهاجم باكستان خلال ساعات أو أيام، مشددا على أن بلاده قادرة ومستعدة للرد على الهند.

كما أكد المسؤول الباكستاني أن الهند لا تملك أي دليل يثبت تورطها في حادث كشمير.

وتصاعد التوتر بين الهند وباكستان على خلفية مقتل 26 شخصا في هجوم وقع الأسبوع الماضي في الشطر الهندي من إقليم كشمير.

وحمّلت الهند باكستان المسؤولية عن الهجوم، وهو ما نفته باكستان.