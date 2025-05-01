8 شهداء بقصف إسرائيلي لرفح وبيت لاهيا في قطاع غزة (فيديو)

استشهد 8 فلسطينيين على الأقل وأصيب آخرون، اليوم الخميس، جراء قصف من قوات الاحتلال الإسرائيلي لمواصي رفح، وبيت لاهيا ودير البلح وخان يونس، في قطاع غزة.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) عن مصادر محلية استشهاد 3 مواطنين وإصابة آخر جراء قصف من مسيّرة إسرائيلية لمزارعين في منطقة المواصي غربي مدينة رفح.

وأشارت المصادر إلى استشهاد 3 فلسطينيين، بقصف الاحتلال بلدة بيت لاهيا بشمال القطاع، كما استشهدت طفلة متأثرة بجروحها في خان يونس جنوبا.

ولفتت المصادر إلى استشهاد مواطن جراء قصف من مسيّرة إسرائيلية لمنطقة المنارة جنوب شرق خان يونس بجنوب القطاع.

قصف مدفعي

وقال مراسل الجزيرة مباشر إن عددا من المواطنين أصيبوا بقصف مدفعي إسرائيلي لمنزل عائلة اللوح شرقي أبراج القسطل بمدينة دير البلح وسط قطاع غزة.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، بدأت قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانا على قطاع غزة، أسفر عن استشهاد 52400 مواطن، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 118014 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.