إسرائيليون يلاحقون رئيس لجنة الشؤون الخارجية في الكنيست للمطالبة بصفقة تبادل (شاهد)

بث ناشطون إسرائيليون، السبت، مشاهد تظهر متظاهرين يلاحقون رئيس لجنة الشؤون الخارجية والأمن في “الكنيست”، يولي إدلشتاين، بالقرب من منزله في هرتسيليا، وسط إسرائيل.

وحمل المتظاهرون لافتات تطالب بإبرام صفقة تبادل أسرى، وإعادة المحتجزين لدى المقاومة في غزة.

وكانت صحيفة (هآرتس) الإسرائيلية أفادت، الجمعة، أن المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط، ستيف ويتكوف التقى مؤخرًا بعائلات الأسرى الإسرائيليين، وأشار خلال اللقاء إلى أن الضغط العسكري على قطاع غزة يشكّل خطرًا مباشرًا على حياتهم.

ونقلت القناة 12 الإسرائيلية تصريحات ويتكوف التي قال فيها إنه في حال عدم إنهاء الحرب، فإن إسرائيل ستكون من يدفع الثمن الأكبر، إلى جانب الأسرى أنفسهم.

وتقول حركة (حماس)، إنها قدمت رؤية تقوم على اتفاق شامل ومتزامن لوقف إطلاق النار يمتد لخمس سنوات، قابلها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالرفض، والإصرار على تجزئة الملفات.

وتقدر تل أبيب وجود 59 أسيرا إسرائيليا في قطاع غزة، منهم 24 على قيد الحياة.