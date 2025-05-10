سياسة|الولايات المتحدة

بوساطة أمريكية.. الهند وباكستان تتفقان على وقف فوري لإطلاق النار وبدء محادثات جديدة

A paramilitary trooper mans a gun atop a vehicle as he keeps guard during a media tour of the Karachi Port
من التصعيد بين باكستان والهند (رويترز)
10/5/2025-|آخر تحديث: 03:37 PM (توقيت مكة)

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم السبت، أن الهند وباكستان توصلتا إلى اتفاق لوقف إطلاق نار “كامل وفوري”، وذلك بعد محادثات طويلة جرت بوساطة أمريكية.

وفي تدوينة عبر منصته “تروث سوشيال”، قال ترامب “بعد ليلة طويلة من المحادثات بوساطة الولايات المتحدة، يسرني أن أعلن أن الهند وباكستان قد اتفقتا على وقف كامل وفوري لإطلاق النار”.

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وأضاف مهنئًا الطرفين “تهانينا لكلا البلدين على استخدام الحس السليم والذكاء الكبير. شكرًا لاهتمامكم بهذا الأمر”.

ونقلت وكالة “رويترز” عن ترامب تأكيده نجاح الوساطة الأمريكية، مشيرًا إلى أن قرار البلدين يعكس رغبة حقيقية في إنهاء التوتر، واستخدام العقل لتجنب المزيد من التصعيد.

وبدوره، أعلن وزير الخارجية الباكستاني محمد إسحاق دار، عن توصل بلاده إلى اتفاق مع الهند لوقف إطلاق النار بشكل فوري.

وكتب عبر حسابه بمنصة إكس “اتفقت باكستان والهند على وقف إطلاق النار بشكل فوري.. لطالما سعت باكستان إلى تحقيق السلام والأمن في المنطقة دون التفريط في سيادتها وسلامة أراضيها”.

 

ومن جانبه، أعلن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أنه ونائب الرئيس فانس، تواصلا مع كبار المسؤولين في الهند وباكستان على مدار الـ48 ساعة الماضية لتسهيل هذا الاتفاق.

كما أشاد روبيو عبر منصة إكس، بحكمة وحنكة رئيسي وزراء الهند وباكستان في اختيار طريق السلام وتغليب الحوار على التصعيد، مؤكدًا دعم الولايات المتحدة الكامل لأي جهود تسهم في تحقيق الاستقرار في جنوب آسيا.

وتصاعد التوتر بين الهند وباكستان في 22 إبريل/ نيسان الماضي، عقب إطلاق مسلحين النار على سائحين في بلدة باهالغام بإقليم “جامو وكشمير” الخاضع للإدارة الهندية، ما أسفر عن مقتل 26 شخصا وإصابة آخرين.

المصدر : الجزيرة مباشر

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