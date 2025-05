بوساطة أمريكية.. الهند وباكستان تتفقان على وقف فوري لإطلاق النار وبدء محادثات جديدة

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم السبت، أن الهند وباكستان توصلتا إلى اتفاق لوقف إطلاق نار “كامل وفوري”، وذلك بعد محادثات طويلة جرت بوساطة أمريكية.

وفي تدوينة عبر منصته “تروث سوشيال”، قال ترامب “بعد ليلة طويلة من المحادثات بوساطة الولايات المتحدة، يسرني أن أعلن أن الهند وباكستان قد اتفقتا على وقف كامل وفوري لإطلاق النار”.

وأضاف مهنئًا الطرفين “تهانينا لكلا البلدين على استخدام الحس السليم والذكاء الكبير. شكرًا لاهتمامكم بهذا الأمر”.

ونقلت وكالة “رويترز” عن ترامب تأكيده نجاح الوساطة الأمريكية، مشيرًا إلى أن قرار البلدين يعكس رغبة حقيقية في إنهاء التوتر، واستخدام العقل لتجنب المزيد من التصعيد.

وبدوره، أعلن وزير الخارجية الباكستاني محمد إسحاق دار، عن توصل بلاده إلى اتفاق مع الهند لوقف إطلاق النار بشكل فوري.

وكتب عبر حسابه بمنصة إكس “اتفقت باكستان والهند على وقف إطلاق النار بشكل فوري.. لطالما سعت باكستان إلى تحقيق السلام والأمن في المنطقة دون التفريط في سيادتها وسلامة أراضيها”.

Pakistan and India have agreed to a ceasefire with immediate effect. Pakistan has always strived for peace and security in the region, without compromising on its sovereignty and territorial integrity!

