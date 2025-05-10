بوساطة أمريكية.. الهند وباكستان تتفقان على وقف فوري لإطلاق النار وبدء محادثات جديدة

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم السبت، أن الهند وباكستان توصلتا إلى اتفاق لوقف إطلاق نار “كامل وفوري”، وذلك بعد محادثات طويلة جرت بوساطة أمريكية.

وفي تدوينة عبر منصته “تروث سوشيال”، قال ترامب “بعد ليلة طويلة من المحادثات بوساطة الولايات المتحدة، يسرني أن أعلن أن الهند وباكستان قد اتفقتا على وقف كامل وفوري لإطلاق النار”.

وأضاف مهنئًا الطرفين “تهانينا لكلا البلدين على استخدام الحس السليم والذكاء الكبير. شكرًا لاهتمامكم بهذا الأمر”.

ونقلت وكالة “رويترز” عن ترامب تأكيده نجاح الوساطة الأمريكية، مشيرًا إلى أن قرار البلدين يعكس رغبة حقيقية في إنهاء التوتر، واستخدام العقل لتجنب المزيد من التصعيد.

ومن جانبه، أعلن وزير الخارجية الباكستاني محمد إسحاق دار، عن توصل بلاده إلى اتفاق مع الهند لوقف إطلاق النار بشكل فوري.

وكتب عبر حسابه بمنصة “إكس”: “اتفقت باكستان والهند على وقف إطلاق النار بشكل فوري.. لطالما سعت باكستان إلى تحقيق السلام والأمن في المنطقة دون التفريط في سيادتها وسلامة أراضيها”.

Pakistan and India have agreed to a ceasefire with immediate effect. Pakistan has always strived for peace and security in the region, without compromising on its sovereignty and territorial integrity! — Ishaq Dar (@MIshaqDar50) May 10, 2025

ومن جهته، أعلن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أنه ونائب الرئيس فانس، تواصلا مع كبار المسؤولين في الهند وباكستان على مدار الـ48 ساعة الماضية لتسهيل هذا الاتفاق.

كما أشاد روبيو عبر منصة “إكس”، بحكمة رئيسي وزراء الهند وباكستان وحنكتهما في اختيار طريق السلام وتغليب الحوار على التصعيد، مؤكدًا دعم الولايات المتحدة الكامل لأي جهود تسهم في تحقيق الاستقرار في جنوب آسيا.

Over the past 48 hours, @VP Vance and I have engaged with senior Indian and Pakistani officials, including Prime Ministers Narendra Modi and Shehbaz Sharif, External Affairs Minister Subrahmanyam Jaishankar, Chief of Army Staff Asim Munir, and National Security Advisors Ajit… — Secretary Marco Rubio (@SecRubio) May 10, 2025

والسبت، أعلن الجيش الباكستاني ردّه على استهداف القوات الهندية بهجوم صاروخي، 3 مطارات داخل البلاد.

والثلاثاء، أعلن الجيش الهندي، إطلاق عملية عسكرية ضد “أهداف” في باكستان وإقليم “آزاد كشمير” المتمتع بحكم ذاتي والخاضع لسيطرتها.

وتصاعد التوتر بين الهند وباكستان في 22 إبريل/نيسان الماضي، عقب إطلاق مسلحين النار على سائحين في بلدة باهالغام بإقليم “جامو وكشمير” الخاضع للإدارة الهندية، ما أسفر عن مقتل 26 شخصا وإصابة آخرين.