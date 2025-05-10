رئيس الوزراء الباكستاني: انتصرنا على العدو وسلاح الجو تمكن من إفشال المخطط الهندي (فيديو)

أعلن رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، مساء السبت، تحقيق بلاده نصرًا على الهند، مؤكدًا أن “سلاح الجو تمكن من إفشال العدوان وإسقاط طائرات ‘رافال’ وتدمير قواعد العدو”، وفق قوله.

وفي خطاب رسمي، قال شريف “الهند أطلقت حربًا ضدنا دون أي مبرر، أدت إلى مقتل عدد من المدنيين الأبرياء، وقد قررنا الرد على العدو بالأسلوب نفسه، ويجب الجلوس إلى طاولة المفاوضات”.

وأضاف أن “سلاح الجو الباكستاني أدى دورًا محوريًّا في صد الهجوم، إذ تمكَّن الطيارون من التصدي لطائرات الرافال التي تمتلكها الهند، كما تم تدمير قواعد العدو الجوية والعسكرية”، وفق وصفه.

وأكد رئيس الوزراء أن هذا الإنجاز يُعَد نصرًا تاريخيًّا، قائلًا “240 مليون باكستاني يقدّرون جهود طياري سلاح الجو، وأهنئ قادة جيشنا بهذا النجاح العظيم الذي تحقق دفاعًا عن كرامة وطننا وسيادته”.

وأردف “أشكر قائد سلاح الجو والطيارين الذين تمكنوا من حماية أجوائنا”.

وتابع “أعتقد أن قضيتَي تقاسم المياه وكشمير وجميع القضايا الخلافية الأخرى ستُحل”.

وبعد هجمات دامية استمرت أيامًا بين باكستان والهند، اتفقت الدولتان السبت على “وقف فوري لإطلاق النار” أعلنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مشيدًا بـ”المنطق السليم” الذي أبدته القوتان النوويتان.

ومنذ الأربعاء، تتبادل الدولتان الجارتان قصفًا مدفعيًّا وهجمات بمسيَّرات وصواريخ، الأمر الذي أثار مخاوف من وصول الوضع إلى حرب شاملة، ودفع العديد من العواصم الأجنبية إلى دعوة الطرفين إلى ضبط النفس.

وفي وقت لاحق، قال شهباز شريف على منصة إكس “باكستان ممتنة للولايات المتحدة لتسهيلها التوصل إلى هذه النتيجة التي قبلناها لصالح السلام والاستقرار الإقليمي”.