شاهد: أول ظهور للطالبة التركية رميساء أوزتورك بعد الإفراج عنها

ظهرت الطالبة التركية رميساء أوزتورك، لأول مرة بعد الإفراج عنها من مركز احتجاز المهاجرين في الولايات المتحدة، وذلك عقب قرار قضائي بإنهاء احتجازها الذي استمر 6 أسابيع.

وبدت أوزتورك في حالة معنوية جيدة خلال ظهورها، حيث عبّرت عن امتنانها للدعم الكبير الذي تلقته من أسرتها ومحاميها والجهات الرسمية التركية، مؤكدة تمسّكها بحقها في حرية التعبير واستعدادها لمواصلة دراستها في جامعة تافتس.

وأفرجت السلطات الأمريكية، أمس الجمعة، عن طالبة الدكتوراه في جامعة تافتس، بعد 6 أسابيع من الاحتجاز في مركز للهجرة بولاية لويزيانا، وذلك عقب صدور قرار قضائي من محكمة فدرالية يقضي بالإفراج عنها بكفالة.

وفي ختام جلسة الاستماع، صرّح القاضي الفدرالي ويليام سيشنز، الذي نظر القضية، بأن أوزتورك قدّمت “حججا جوهرية ومهمة” بأن حقوقها الدستورية، خصوصًا المرتبطة بالتعديل الأول، قد انتُهكت بعد إلغاء تأشيرتها واعتقالها في مارس/آذار الماضي.

وقال سيشنز “لا يمكن استمرار احتجازها”، مشيرًا إلى أن السبب الوحيد لاعتقالها كان مقال رأي شاركت في كتابته عن الحرب بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، دون وجود أي دليل على تحريضها على العنف أو ارتكابها لأي جرم.

Rümeysa Öztürk, the Tufts PhD candidate whose sudden arrest by federal immigration agents made national headlines, walked out of a Louisiana detention facility after a judge ordered her release.

Watch the moment she spoke to supporters outside. https://t.co/rsttOeBNTz pic.twitter.com/KGd4zO1Q68

