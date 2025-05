شهداء بينهم عائلة كاملة وتحذير أممي من استخدام المساعدات “طُعما” لإجبار سكان غزة على النزوح (فيديو)

استهدفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم السبت، خيمة تؤوي نازحين في حي الصبرة جنوب مدينة غزة شمالي القطاع، ما أدى إلى استشهاد عائلة فلسطينية كاملة مكوّنة من أب وزوجته وأطفالهم الثلاثة.

جاءت المجزرة ضمن سلسلة من الهجمات العشوائية التي تطال المدنيين في أماكن نزوحهم.

وفي حي التفاح شرقي مدينة غزة، استشهد مواطن فلسطيني إثر استهدافه بطائرة مسيّرة، بينما واصل الاحتلال قصفه المدفعي المكثف لشرق حي الشجاعية، ما تسبّب في تدمير منازل سكنية وتشريد سكانها.

وفي رفح جنوبي القطاع، استشهد مواطن بنيران زوارق الاحتلال الحربية التي أطلقت النار بكثافة تجاه شاطئ المدينة، كما أُصيب مواطنان في قصف مدفعي استهدف منطقة المواصي غرب رفح.

وأفاد شهود عيان بأن المدفعية الإسرائيلية قصفت بشكل متقطع بلدة عبسان الكبيرة شرق خان يونس (جنوب) خلال ساعات الليل، كما امتد القصف ليطال شمال مخيم النصيرات وسط القطاع، مخلّفًا دمارًا في الممتلكات ومفاقمة لمعاناة المدنيين.

وفي السياق الإنساني، أعربت منظمة “اليونيسف” عن قلقها من خطة إسرائيلية جديدة لتقييد دخول المساعدات إلى غزة، تقتصر على 60 شاحنة يوميًا، أي 10% فقط من الاحتياجات التي كانت تغطى سابقًا خلال فترات التهدئة.

وحذر المتحدث باسم المنظمة، جيمس إلدر، من فرض تقنيات “التعرف إلى الوجه” كشرط للحصول على المساعدات، معتبرًا ذلك خرقًا للمبادئ الإنسانية الأساسية.

من جانبها، أكدت جولييت توما، مديرة التواصل في وكالة “الأونروا” الأممية، أن الوكالة هي من تشرف على إدخال المساعدات وتوزيعها بشكل مباشر، نافية أي تحويل للمساعدات عن أهدافها.

الأمم المتحدة حذرت كذلك من استخدام المساعدات “كطُعم لإجبار السكان على النزوح”، معتبرة ذلك ممارسة تنتهك القانون الدولي الإنساني.

In #Gaza, “the siege is silently killing children. People are dying as we speak, not only because of the ongoing bombardment by the Israeli Forces, they are also dying because there is malnutrition,” @JulietteTouma tells @La7tv.

— UNRWA (@UNRWA) May 9, 2025