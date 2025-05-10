لحظة إقلاع مقاتلة “رعد” لضرب منظومة دفاع هندية وإطلاق صواريخ مع بدء عملية “البنيان المرصوص” (شاهد)

بث التلفزيون الباكستاني صورًا قال إنها للحظة إقلاع مقاتلة “رعد” من طراز “جي إف 17” (JF-17 Thunder) لضرب منظومة دفاع جوي هندية من طراز “إس 400” (S400) في آدمبور.

وفي ساعات الفجر الأولى من اليوم السبت، أعلنت السلطات الباكستانية عن بدء عملية عسكرية واسعة النطاق، ردًا على ما وصفته بـ”عدوان هندي”، حيث أفادت إسلام أباد بأن نيودلهي أطلقت صواريخ استهدفت مواقع عسكرية استراتيجية داخل الأراضي الباكستانية، مما يجعل هذه المواجهة واحدة من أكثر الصراعات سخونة بين الجانبين منذ عقود.

ووفقاً للتلفزيون الباكستاني، فقد أطلقت القوات المسلحة على عمليتها اسم “بنيان مرصوص”، مؤكدة أنها نجحت في تدمير مخزن لصواريخ “براهموس” في منطقة بياس، إضافة إلى قاعدتين جويتين مهمتين، هما باثانكوت وأودامبور داخل الأراضي الهندية.

ووثّق مقطع “فيديو” نشره صحفيون إطلاق القوات الباكستانية صواريخ تجاه مواقع تابعة للقوات الهندية، وتظهر اللقطات، إطلاق الصواريخ عبر راجمة خلال ساعات الصباح الأولى، فيما قال ناشطون إنه يعود “للضربة الأولى” من عملية “البنيان المرصوص” التي أطلقتها باكستان.

يذكر أن الثلاثاء، أعلن الجيش الهندي، إطلاق عملية عسكرية ضد “أهداف” في باكستان وإقليم “آزاد كشمير” المتمتع بحكم ذاتي والخاضع لسيطرتها.

وقال إنه استهدف 9 مواقع وصفها بأنها “بنى إرهابية”، فيما أعلنت حكومة إسلام أباد أن المستهدف 6 مواقع مدنية، ما أسفر عن مقتل 31 شخصًا وإصابة 57 آخرين.

وتصاعد التوتر بين الهند وباكستان في 22 إبريل/نيسان الماضي، عقب إطلاق مسلحين النار على سائحين في بلدة باهالغام بإقليم “جامو وكشمير” الخاضع للإدارة الهندية، ما أسفر عن مقتل 26 شخصا وإصابة آخرين.

وأعلنت الحكومة الهندية، الجمعة، تمديد إغلاق 24 مطارًا حتى 15 مايو/أيار الجاري، في ظل التوتر المتصاعد مع باكستان.