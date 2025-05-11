البنزين مغشوش.. البترول المصرية تعترف وتعلن تعويضات فورية

في تطور لافت أثار قلق مالكي المركبات في مصر، أقرت وزارة البترول والثروة المعدنية بوجود عينات من البنزين غير المطابقة للمواصفات جرى رصدها في عدد من محطات الوقود بمختلف المحافظات، وذلك عقب موجة من الشكاوى الواردة من المواطنين خلال الفترة الماضية.

وأكدت الوزارة في بيان رسمي، اليوم الأحد، أنها حللت 807 عينات من البنزين على مستوى الجمهورية، تبيّن أن 5 عينات منها غير مطابقة للمواصفات القياسية المصرية، أبرزها في محافظات القاهرة، والقليوبية، وبني سويف، وقنا.

وفي تحرك سريع لاحتواء الأزمة، أعلنت وزارة البترول صرف تعويضات للمواطنين المتضررين تصل إلى 2000 جنيه بحد أقصى (40 دولارا أمريكيا)، بشرط تقديم فواتير إصلاح واستبدال مضخة البنزين، وإثبات ملكية السيارة، وتقديم الشكوى خلال الفترة المحددة.

كما شددت الوزارة على تشديد الرقابة والفحص في جميع مراحل إنتاج وتوزيع البنزين، مؤكدة أن البنزين المستورد سيخضع لتحليل ثلاثي مستقل لضمان الجودة، مع تحميل المسؤولية لأي جهة يثبت تقصيرها.

أزمة البنزين المغشوش

بدأت الأزمة في أوائل مايو/ أيار الجاري عندما تدفقت مئات الشكاوى من المواطنين من مختلف المحافظات تفيد بتعطل مفاجئ لطلمبات البنزين في سياراتهم، ما أثار موجة من الجدل على وسائل التواصل الاجتماعي.

وتركزت معظم الشكاوى في محافظات القاهرة الكبرى، لا سيما القاهرة والجيزة والقليوبية.

الاشتباه في رداءة أو غش البنزين دفع وزارة البترول إلى فتح تحقيق عاجل بالتنسيق مع وزارة التموين وشركات تحليل مستقلة.

جاءت النتائج لتؤكد الشكوك إذ كشفت التحاليل عن وجود 5 عينات من البنزين غير مطابقة للمواصفات القياسية، بعضها في مناطق حيوية وشديدة الكثافة المرورية.

ومع تزايد القلق الشعبي، سارعت وزارة البترول بالإعلان عن إجراءات تعويض عاجلة للمواطنين المتضررين بالتوازي مع تعزيز منظومة الفحص والرقابة على البنزين سواء المنتج محليًا أو المستورد، في محاولة لاحتواء الغضب واستعادة ثقة المواطنين.