سياسة|إسرائيل

بعد 43 عاما.. الاحتلال يعلن استعادة جثمان جندي إسرائيلي “من العمق السوري”

الجندي الإسرائيلي تسفي فلدمان (هيثة البث الإسرائيلي)
11/5/2025

قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه استعاد جثمان جندي إسرائيلي مفقود منذ 43 عاما، في عملية وصفها مسؤولون إسرائيليون بـ” عملية سرية معقدة وجريئة”.

وأعلن الموساد بالتعاون مع جيش الاحتلال عن استعادة جثمان الجندي تسفيكا فلدمان، المفقود منذ معركة السلطان يعقوب عام 1982، حيث قتل خلال القتال وظل مصيره مجهولا لأكثر من 4 عقود.

وجاء في بيان مشترك صدر عن المتحدث باسم الموساد والمتحدث باسم جيش الاحتلال، أن ” العملية جرت في العمق السوري، استنادا إلى معلومات استخبارية دقيقة، ونتج عنها العثور على جثمان فلدمان وإعادته إلى إسرائيل“.

وبعد التأكد من هويته عبر المركز الجيني لتشخيص القتلى التابع للحاخامية العسكرية، تم إبلاغ عائلته رسميا بحضور رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وأضاف البيان أن ” هذه العملية تعد تتويجا لجهود استخبارية وعملياتية استمرت 43 عاما، وشاركت فيها وحدات من الموساد، وهيئة الاستخبارات العسكرية، وجهاز الشاباك، ومنسقو شؤون الأسرى والمفقودين في مكتب رئيس الحكومة”.

وأشار البيان إلى “استمرار الجهود للعثور على يهودا كاتس، أحد الجنود الآخرين الذين فُقدوا في المعركة نفسها”.

معركة السلطان يعقوب (1982)

في صيف عام 1982، شهد لبنان واحدة من أعنف وأشرس الحروب في تاريخه الحديث، حينما شنت القوات الإسرائيلية هجوما واسع النطاق على الأراضي اللبنانية، أطلقت عليه عملية “سلامة الجليل”.

كان هذا الاجتياح يهدف إلى القضاء على منظمة التحرير الفلسطينية وبنيتها في لبنان، وإعادة تشكيل الواقع السياسي في المنطقة لصالح إسرائيل.

خلّف هذا الغزو آثارا مدمرة على الصعيدين الإنساني والسياسي، مما أدى إلى تداعيات جيوإستراتيجية في المنطقة استمرت عدة عقود.

وكانت معركة السلطان يعقوب واحدة من أبرز معارك الغزو الإسرائيلي، وقعت في منطقة السلطان يعقوب، في البقاع اللبناني، بين جيش الاحتلال الإسرائيلي والقوات السورية، وكان لها تأثيرات كبيرة في مجرى الحرب.

في 11 يونيو/ حزيران 1982، حاول جيش الاحتلال اقتحام مواقع القوات السورية في المنطقة، وواجهت القوات الإسرائيلية صعوبة كبيرة بسبب التضاريس الوعرة واستماتة الدفاع السوري، مما أدى إلى خسائر فادحة في صفوف الجيش الإسرائيلي. كما وقع عدد من الجنود الإسرائيليين في الأسر، من بينهم تسفيكا فلدمان، الذي تم العثور على جثمانه في 2024.

المصدر : الجزيرة مباشر

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