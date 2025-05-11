بعد 43 عاما.. الاحتلال يعلن استعادة جثة جندي إسرائيلي “من العمق السوري”

قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه استعاد جثة جندي إسرائيلي مفقود منذ 43 عاما، في عملية وصفها مسؤولون إسرائيليون بأنها “سرية معقدة وجريئة”.

وأعلن الموساد بالتعاون مع جيش الاحتلال استعادة جثة الجندي تسفيكا فلدمان، المفقود منذ معركة السلطان يعقوب عام 1982، حيث قُتل خلال القتال وظل مصيره مجهولا لأكثر من 4 عقود.

وجاء في بيان مشترك صدر عن المتحدث باسم الموساد والمتحدث باسم جيش الاحتلال أن “العملية جرت في العمق السوري، استنادا إلى معلومات استخبارية دقيقة، ونتج عنها العثور على جثة فلدمان وإعادته إلى إسرائيل“.

وبعد التأكد من هويته عبر المركز الجيني لتشخيص القتلى التابع للحاخامية العسكرية، جرى إبلاغ عائلته رسميا بحضور رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

#عاجل ‼️ قام الموساد للاستخبارات والمهام الخاصة وجيش الدفاع الإسرائيلي بإعادة جثمان الجندي المفقود المساعد تسفيكا فلدمان المرحوم الذي قتل في معركة السلطان يعقوب قبل 43 عامًا إلى البلاد. ⭕️ في عملية خاصة بقيادة جيش الدفاع والموساد تم العثور على جثمان المساعد تسفيكا فلدمان المرحوم… — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) May 11, 2025

وأضاف البيان أن “هذه العملية تُعَد تتويجا لجهود استخبارية وعملياتية استمرت 43 عاما، وشاركت فيها وحدات من الموساد، وهيئة الاستخبارات العسكرية، وجهاز الشاباك، ومنسقو شؤون الأسرى والمفقودين في مكتب رئيس الحكومة”.

وأشار البيان إلى “استمرار الجهود للعثور على يهودا كاتس، أحد الجنود الآخرين الذين فُقدوا في المعركة نفسها”.

🔴 أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن استعادة رفات الرقيب أول تسفي فيلدمان الذي قتل في معركة #السلطان_يعقوب في يونيو 1982 خلال حرب لبنان الأولى، ودفن في سوريا.

📍بيان مشترك لـ #الموساد و "الجيش الإسرائيلي": استعدنا رفات فيلدمان في عملية خاصة في قلب #سـوريا.… pic.twitter.com/s8y2i4J3mc — Ivan Hassib (@Ivan_Hassib) May 11, 2025

معركة السلطان يعقوب (1982)

في صيف عام 1982، شهد لبنان واحدة من أعنف الحروب في تاريخه الحديث، حينما شنت القوات الإسرائيلية هجوما واسع النطاق على الأراضي اللبنانية، أطلقت عليه عملية “سلامة الجليل”.

كان هذا الاجتياح يهدف إلى القضاء على منظمة التحرير الفلسطينية وبنيتها في لبنان، وإعادة تشكيل الواقع السياسي في المنطقة لصالح إسرائيل.

خلَّف هذا الغزو آثارا مدمرة على الصعيدين الإنساني والسياسي، مما أدى إلى تداعيات جيواستراتيجية في المنطقة استمرت عقودا.

وكانت معركة السلطان يعقوب واحدة من أبرز معارك الغزو الإسرائيلي، وقعت في منطقة السلطان يعقوب في البقاع اللبناني، بين جيش الاحتلال الإسرائيلي والقوات السورية، وكان لها تأثيرات كبيرة في مجرى الحرب.

في 11 يونيو/حزيران 1982، حاول جيش الاحتلال اقتحام مواقع القوات السورية في المنطقة، وواجهت القوات الإسرائيلية صعوبة كبيرة بسبب التضاريس الوعرة واستماتة الدفاع السوري، مما أدى إلى خسائر فادحة في صفوف الجيش الإسرائيلي. كما وقع عدد من الجنود الإسرائيليين في الأسر، من بينهم تسفيكا فلدمان، الذي عُثر على جثته في 2024.