“أصعب مما توقعت”.. ترامب يكشف تفاصيل بخصوص الحرب على غزة والتفاوض مع روسيا

في اعتراف أمام مجموعة من المتبرعين، أقر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن إنهاء الحربين الدائرتين في أوكرانيا وقطاع غزة أصعب بكثير مما توقع، مشيرًا إلى “تعقيدات كبيرة” تواجه أي جهود دبلوماسية.

وقال ترامب في تصريحات نقلتها (وول ستريت جورنال)، اليوم الأحد، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين “يريد كل شيء” في أوكرانيا، مما يعقّد فرص التفاوض معه لإنهاء النزاع.

وأضاف أنه “كان يمزح” عندما وعد سابقًا بحل الحرب الأوكرانية خلال يوم واحد، مشددًا على أن الواقع أكثر تعقيدًا مما يبدو، على حد وصفه.

وقالت الصحيفة إن “خطة ترامب للسلام في أوكرانيا تواجه عراقيل بسبب الخلافات بين كييف وموسكو، في ظل إصرار روسيا على تقديم تنازلات إضافية مقابل وقف إطلاق النار”.

غزة.. “صراع مستمر منذ ألف عام”

أما بشأن العدوان الإسرائيلي على غزة، فقد وصف ترامب الصراع بأنه “معقد للغاية”، قائلًا إنه “يتعلق بنزاعات مستمرة منذ ألف عام”.

ومع ذلك، أيَّد ترامب استمرار العمليات الإسرائيلية في القطاع حتى الإفراج عن الأسرى الإسرائيليين.

وكشفت الصحيفة عن وجود تقارير رسمية تفيد بوجود خطة أمريكية لإعادة إعمار القطاع بعد انتهاء الحرب “وذلك بالتعاون مع شخصيات دولية بارزة، من بينهم رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير والمحامي الأمريكي آلان ديرشوفيتز”.

البرنامج النووي الإيراني

وفي الملف الإيراني، شدَّد ترامب على أنه لن يقبل بأقل من “تفكيك كامل” للبرنامج النووي الإيراني مقابل رفع العقوبات.

لكن تقارير تفيد بأن إيران لا تزال ترفض هذا الشرط رغم 3 جولات من المفاوضات غير المباشرة.

وفي الوقت نفسه، جددت فرنسا رفضها أي خيار عسكري ضد طهران، مؤكدة أن الحل الوحيد يجب أن يكون دبلوماسيًّا.

على صعيد آخر، أكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض أن الإدارة الحالية نجحت في إطلاق سراح 47 أمريكيًّا كانوا محتجزين في الخارج، وأشارت إلى وقف الهجمات الحوثية بوصفه أحد إنجازات الإدارة خلال الفترة الأخيرة.