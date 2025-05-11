حماس: سنفرج عن الأسير الإسرائيلي الأمريكي عيدان ألكسندر

أعلنت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) اعتزامها الإفراج عن الجندي الإسرائيلي حامل الجنسية الأمريكية عيدان ألكسندر بعد اتصالات أجرتها مع الإدارة الأمريكية خلال الأيام الماضية، في إطار الجهود المبذولة للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في قطاع غزة وإدخال المساعدات الإنسانية.

وقالت الحركة في بيان لها، مساء الأحد، نشرته عبر حسابها على منصة “تلغرام”: في إطار الجهود التي يبذلها الإخوة الوسطاء لوقف إطلاق النار، أجرت حركة حماس اتصالات مع الإدارة الأمريكية خلال الأيام الماضية، حيث أبدت الحركة إيجابية عالية، وسوف يتم إطلاق سراح الجندي الإسرائيلي الأمريكي عيدان ألكسندر.

وأضافت أن ذلك يأتي “ضمن الخطوات المبذولة لوقف إطلاق النار، وفتح المعابر، وإدخال المساعدات والإغاثة لأهلنا وشعبنا في قطاع غزة”.

وتابعت “نؤكد استعدادنا للبدء الفوري في مفاوضات مكثفة، وبذل جهود جادة للوصول إلى اتفاق نهائي لوقف الحرب، وتبادل الأسرى بشكل متفق عليه، وإدارة قطاع غزة من قبل جهة مهنية مستقلة، بما يضمن استمرار الهدوء والاستقرار لسنوات طويلة، إلى جانب الإعمار وإنهاء الحصار”.

وثمّنت حماس “الجهود التي تبذلها الدول الوسيطة، وعلى رأسها قطر ومصر، كما وجهت الشكر إلى تركيا على دورها المستمر في دعم جهود التهدئة خلال المرحلة الماضية”.

ولم يصدر أي تعقيب من الإدارة الأمريكية بشأن بيان حماس أو الاتصالات التي جرت بين الجانبين.

ويتكوف إلى إسرائيل

في السياق، يصل المبعوث الرئاسي الأمريكي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف إلى إسرائيل، غدا الاثنين، في أعقاب إعلان حماس اعتزامها إطلاق سراح الأسير ألكسندر، وفق ما أفادت القناة الـ12 الإسرائيلية.

وقالت صحيفة يسرائيل هيوم إن هدف زيارة ويتكوف إلى إسرائيل، الاثنين، هو توسيع صفقة إطلاق سراح المختطفين (الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة).

وتوقعت الصحيفة أن يتم الإفراج عن عيدان ألكسندر خلال الـ 48 ساعة المقبلة.

وفي 15 أبريل/ نيسان المنصرم، أعلنت كتائب القسام الذراع المسلح لحركة حماس، فقدان الاتصال بالمجموعة التي تحتجز الجندي الإسرائيلي الأمريكي عيدان ألكسندر بعد قصف إسرائيلي مباشر استهدفهم.

ثم أعلنت لاحقا العثور على جثمان أحد المكلفين بحراسة الأسير، دون تفاصيل عن حياة ألكسندر.

وتقدر تل أبيب وجود 59 أسيرا إسرائيليا بقطاع غزة، منهم 21 على قيد الحياة.

مفاوضات صفقة شاملة

في السياق، قال جهاد طه الناطق باسم حركة حماس، جهاد طه إن إطلاق سراح عيدان ألكسندر، يهدف إلى تسهيل إدخال المعونات الإنسانية إلى قطاع غزة، وتهيئة الأجواء لإطلاق مفاوضات صفقة شاملة.

وأكد طه في تصريحات لـ”الجزيرة مباشر” أن حماس تستهدف التوصل إلى اتفاق يفضي إلى وقف الحرب وينهي معاناة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وأضاف أن “تفاصيل إطلاق الجندي ألكسندر سيتم الإعلان عنها خلال الأيام المقبلة عبر فريق التفاوض التابع للحركة”.

وأشار إلى أن “حماس تتوقع إعلانا أمريكيا بشأن بدء مفاوضات شاملة قد تؤدي إلى وقف الحرب، مطالبا في الوقت ذاته الإدارة الأمريكية بالضغط على إسرائيل وإلزامها بما تم الاتفاق عليه مع الحركة”.

ومطلع مارس/ آذار الماضي، انتهت المرحلة الأولى من اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل أسرى بين حماس وإسرائيل بدأ سريانه في 19 يناير/ كانون الثاني الماضي، لكن إسرائيل تنصلت منه، واستأنفت الإبادة في 18 من ذات الشهر.

كما منعت منذ 2 مارس الماضي دخول كافة المساعدات الإغاثية والغذائية والطبية إلى قطاع غزة، والتي يعتمد فلسطينيو غزة البالغ عددهم 2.4 مليون نسمة بشكل كامل عليها.