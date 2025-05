شاهد: هندوس يضربون شابا مسلما حتى الموت في الهند (فيديو)

تعرَّض شاب مسلم للضرب حتى الموت بأيدي حشد من الهندوس بعد اتهامه بالتحرش بنساء، وذلك في ولاية جارخاند الشمالية في الهند، يوم الخميس الماضي.

وذكرت تقارير إخبارية أن الضحية يُدعى عبد الكلام (22 عاما)، وجرى تقييد يديه وساقيه إلى شجرة في منطقة بوكارو، وتعرَّض للضرب بالعصي حتى الموت.

1 person lynched in Narayanpur,Bokaro. Jharkhand govt has been miserably failed to curb the menace of Mob Lynching.Such incidents continue to happen due to non-implementation of the SC order @JharkhandPolice must ensure that murders are punished @HemantSorenJMM @JharkhandJanad1 pic.twitter.com/hIW8AYXjJC

