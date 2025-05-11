شاهد: هندوس يضربون شابا مسلما حتى الموت في الهند (فيديو)

تعرَّض شاب مسلم للضرب حتى الموت بأيدي حشد من الهندوس بعد اتهامه بالتحرش بنساء، وذلك في ولاية جارخاند الشمالية في الهند، يوم الخميس الماضي.

وذكرت تقارير إخبارية أن الضحية يُدعى عبد الكلام (22 عاما)، وجرى تقييد يديه وساقيه إلى شجرة في منطقة بوكارو، وتعرَّض للضرب بالعصي حتى الموت.

1 person lynched in Narayanpur,Bokaro. Jharkhand govt has been miserably failed to curb the menace of Mob Lynching.Such incidents continue to happen due to non-implementation of the SC order @JharkhandPolice must ensure that murders are punished @HemantSorenJMM @JharkhandJanad1 pic.twitter.com/hIW8AYXjJC — Md Shadab Ansari (@shadab010) May 8, 2025

وفي حديث للجزيرة مباشر بشأن الواقعة، قال كليم الدين -عم الضحية- إن ابن أخيه كان “عامل مياومة”، وخلال عمله ذهب إلى بركة ماء قريبة لقضاء الحاجة، وأثناء عودته تعرَّض لهجوم وحشي من أشخاص بعد اتهامه بالتحرش بنساء.

وأضاف “لقد جرى الاعتداء عليه بوحشية، لدرجة أنهم لم يعطوه حتى ماء عندما طلبه. كان الرجال والنساء يضربونه. قال لهم: أعطوني ماء وسأخبركم بكل شيء، ومع ذلك لم يعطوه الماء”.

وتابع عم الضحية قائلا “فلنفترض أن امرأة اتهمته بالتحرش، لكنهم لم يحددوا من هي المرأة التي قدمت الاتهام. لقد كانوا يضربونه بعد تقييده، لكن لم تكن هناك أي امرأة تدّعي أنه تحرش بها. من الغريب أن الحشد نفسه كان يسأله من هي المرأة التي تحرّش بها. إذا كان الحشد لا يعرف من هي الضحية، فلماذا يضربونه؟”.

وأشار كليم الدين إلى أن الضرب استمر حتى أمام أفراد الشرطة، لكنهم لم يتدخلوا لإيقاف الحشد. وزعمت الشرطة أن الضحية كان يعاني اضطرابات نفسية، لكن كليم الدين نفى ذلك، وقال إنه كان مستقرا نفسيا تماما.

Mob Lynching in Jharkhand: Abdul Kalam

Beaten to Death in Bokaro's Narayanpur🚨 In a disturbing incident from Narayanpur village in Jharkhand's Bokaro district, a young man named "Abdul Kalam" was allegedly beaten to death by a mob. A video of the brutal attack has gone viral on… pic.twitter.com/swgLnBylxQ — Mohd Shadab Khan (@VoxShadabKhan) May 9, 2025

محضر متناقض وشهادات دامغة

وبناء على شكوى من كليم الدين، جرى تسجيل محضر رسمي في مركز شرطة بيك نارايان تحت مواد من قانون العدالة الهندي الجديد.

وذكر المحضر، الذي اطلعت عليه الجزيرة مباشر، أن الضحية كان غير مستقر نفسيا، في تناقض مع تأكيدات عائلته.

وقال كليم الدين إنه أخبر الشرطة بأن الضحية لم يكن يعاني أي مشكلات نفسية، ومع ذلك ذكرت الشرطة عكس ذلك في المحضر، على حد قوله.

وأضاف “سألني ضابط الشرطة عن أسماء المتورطين في الهجوم. قلت له: هناك فيديو يُظهر كل شيء، ألا تستطيعون رؤية الجناة في الفيديو؟ إذا قبضتم على أي منهم فسيكشفون عن أسماء الآخرين. لماذا تسألونني عن أسمائهم وأنتم تملكون كل الأدلة؟”.

وذكر المحضر أسماء 3 أشخاص هم: باهرام مانجي وسوخالال مانجي وروبان مانجي، إضافة إلى أشخاص مجهولي الهوية، كما أشار إلى وجود آثار دماء على فم الضحية، وكدمات سوداء نتيجة الضرب على ظهره وصدره وفخذه ومؤخرته.

وقالت شرطة منطقة بوكارو في بيان إنها ألقت القبض على متهمين اثنين، وإن التحقيق ما زال جاريا.

من جانبه، دعا النائب المسلم من الولاية، عرفان أنصاري، الشرطة المحلية إلى اتخاذ إجراءات صارمة ضد الجناة.