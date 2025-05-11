فضيحة صور تُسقط مستشار الأمن القومي السويدي بعد 12 ساعة من تعيينه

في ضربة محرجة لحكومة السويد، أعلن رئيس الوزراء أولف كريسترسون، الجمعة، عن استقالة مستشار الأمن القومي الجديد توبياس ثيبيرغ بعد أقل من 12 ساعة من تعيينه.

جاء ذلك عقب نشر صحيفة محلية صورا قديمة له “ذات طبيعة حساسة” من تطبيق مواعدة للمثليين.

واعترف ثيبيرغ (49 عاما)، الذي شغل مناصب دبلوماسية رفيعة، بينها سفير السويد لدى أوكرانيا وأفغانستان، بأنه كان يمتلك حسابا على تطبيق “غرايندر”، ولم يُبلغ الحكومة بذلك كما تنص القواعد الأمنية.

وقال للصحافة: “أبلغت الحكومة بأنني لا أنوي تولي المنصب، لأنني لم أفصح مسبقا عن هذه الصور”.

فشل مؤسساتي

ولم يتم الكشف رسميًا عن محتوى الصور، غير أن صحيفة “إكسبرسن” وصفتها بأنها “جنسية”.

ووصف كريسترسون الواقعة بأنها “خطيرة”، معترفا بوجود إخفاق منهجي في التحقق الأمني داخل الحكومة، لا سيما وأن ثيبيرغ كان يطلع على معلومات سرية منذ سنوات.

ورجح خبير الاستخبارات يوهان هولملوند أن تكون الصور قد وصلت إلى أيدي استخبارات أجنبية، وقد تستغل للابتزاز.

وتأتي هذه الفضيحة بعد أشهر فقط من استقالة المستشار السابق هنريك لاندرهولم الذي واجه تحقيقًا جنائيًا بسبب نسيانه وثائق سرية في خزانة غير مقفلة داخل فندق، ما يضاعف الضغوط على كريسترسون الذي يواجه انتقادات متزايدة بشأن التعيينات الحساسة في حكومته بسبب حوادث أخرى تتعلق بإهمال أمني.