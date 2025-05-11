لحظة قصف الاحتلال مبنى الجامعة الإسلامية في خان يونس (فيديو)

في تصعيد جديد للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، استهدفت الطائرات الحربية الإسرائيلية، اليوم الأحد، مبنى فرع الجامعة الإسلامية في خان يونس جنوبي قطاع غزة.

يأتي هذا الهجوم ضمن سلسلة من الاعتداءات على الجامعات الفلسطينية، حيث كانت الجامعة الإسلامية واحدة من أبرز الأهداف العسكرية للاحتلال منذ تأسيسها.

تاريخ من الاستهدافات

أُسست الجامعة الإسلامية في غزة عام 1978، ومنذ تأسيسها، تعرضت لمداهمات مستمرة من قِبل الاحتلال، وواجهت العديد من الاعتداءات على مدار سنوات.

في حروب الاحتلال على غزة في سنوات 2008 و2012 و2014، تعرضت الجامعة لموجات قصف مماثلة، مما أدى إلى تدمير أجزاء من منشآتها.

وفي أكتوبر/تشرين الأول 2023، وبعد أيام من انطلاق معركة طوفان الأقصى، تعرَّض المقر الرئيسي في غزة لقصف جوي مدمر، مما أسفر عن تدمير مبانيه بالكامل.

وقع هجوم اليوم على فرع الجامعة في خان يونس، الذي يقع في ضاحية معن شرقي المدينة، ودمر القصف جزءا كبيرا من المرافق التعليمية، في وقت يعاني فيه القطاع تدهور الأوضاع الأمنية والإنسانية بسبب العدوان الإسرائيلي المستمر.

استهداف القطاع التعليمي

ووفقا لتحديث نشره المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، الذي يسلط الضوء على إحصائيات العدوان الإسرائيلي المستمر على القطاع لليوم 580 (من السبت 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 حتى الخميس 8 مايو/أيار 2025)، فإن الاحتلال الإسرائيلي دمر 143 مدرسة وجامعة ومؤسسة تعليمية بشكل كامل، إضافة إلى تدمير 366 مؤسسة تعليمية جزئيا.

كما تضمَّن التقرير أن العدوان أسفر عن استشهاد أكثر من 13000 طالب وطالبة، وحرم أكثر من 785000 طالب من التعليم، بينما استشهد أكثر من 800 معلم وموظف تربوي، وأعدم الاحتلال أكثر من 150 من العلماء والأكاديميين وأساتذة الجامعات.

ويعكس الاستهداف الإسرائيلي للجامعة الإسلامية تصعيدا متواصلا في سياسة الاحتلال تجاه التعليم العالي في غزة.