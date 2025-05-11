مجزرة جديدة في خان يونس.. 10 شهداء بينهم 4 أطفال إثر قصف الاحتلال خياما للنازحين

استشهد 10 فلسطينيين بينهم 4 أطفال، اليوم الأحد، جراء قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي خيامًا للنازحين في مناطق مختلفة من مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) عن مصادر محلية قولها إن طائرة مسيَّرة إسرائيلية استهدفت خيمة لعائلة العلمي في منطقة الأمل غرب خان يونس، مما أسفر عن استشهاد معتصم محمد العلمي، وزوجته كنان، وطفليهما محمد وندى.

وفي غارة مماثلة على خيمة لنازحين في منطقة المواصي شمال خان يونس، استشهد 4 من عائلة الأغا، هم عبد السلام محمود الأغا، وزوجته ناسفة، وطفلتاهما أيلول وزينة.

كما استشهد الفتى أحمد محمد نصر فحجان، وأصيب 7 آخرون، إثر قصف خيمة العائلة قرب منطقة بئر 19، في حين استشهد مواطن آخر باستهداف طائرة مسيَّرة لدراجة هوائية في المواصي شمال غرب خان يونس.

في صباح اليوم مجزرة جديدة تضاف لسجل الاحتلال المجرم، 8 شهداء بينهم 4 أطفال في قصف للاحتلال على خيام النازحين غرب مدينة خان يونس اللهم عليك بالظالمين، اقصم ظهرهم ورد كيدهم اللهم فرّج عن أهلنا وانصرهم نصراً عزيزاً عاجلاً غير آجل#غزة_تُباد#غزة_الآن#غزة_تحت_القصف pic.twitter.com/MlWYQNFQMI — AZZAM AID (@AZZAMAID) May 11, 2025

قصف مدفعي مكثف شرق خان يونس

وتزامن القصف الجوي الإسرائيلي مع استهداف مدفعي لبلدة عبسان الكبيرة شرق خان يونس، وسط إطلاق نار كثيف من آليات الاحتلال الإسرائيلي.

تأتي هذه المجازر ضمن حرب الإبادة الجماعية التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، والتي أسفرت عن أكثر من 172 ألف شهيد وجريح، معظمهم من النساء والأطفال، إضافة إلى نحو 11 ألف مفقود، رغم قرارات محكمة العدل الدولية والنداءات الأممية لوقف العدوان.