سياسة|قطاع غزة

مجزرة جديدة في خان يونس.. 10 شهداء بينهم 4 أطفال إثر قصف الاحتلال خياما للنازحين

أهالي شهداء الغارات الإسرائيلية على خان يونس (رويترز)
11/5/2025

استشهد 10 فلسطينيين بينهم 4 أطفال، اليوم الأحد، جراء قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي خيامًا للنازحين في مناطق مختلفة من مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) عن مصادر محلية قولها إن طائرة مسيَّرة إسرائيلية استهدفت خيمة لعائلة العلمي في منطقة الأمل غرب خان يونس، مما أسفر عن استشهاد معتصم محمد العلمي، وزوجته كنان، وطفليهما محمد وندى.

وفي غارة مماثلة على خيمة لنازحين في منطقة المواصي شمال خان يونس، استشهد 4 من عائلة الأغا، هم عبد السلام محمود الأغا، وزوجته ناسفة، وطفلتاهما أيلول وزينة.

كما استشهد الفتى أحمد محمد نصر فحجان، وأصيب 7 آخرون، إثر قصف خيمة العائلة قرب منطقة بئر 19، في حين استشهد مواطن آخر باستهداف طائرة مسيَّرة لدراجة هوائية في المواصي شمال غرب خان يونس.

قصف مدفعي مكثف شرق خان يونس

وتزامن القصف الجوي الإسرائيلي مع استهداف مدفعي لبلدة عبسان الكبيرة شرق خان يونس، وسط إطلاق نار كثيف من آليات الاحتلال الإسرائيلي.

تأتي هذه المجازر ضمن حرب الإبادة الجماعية التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، والتي أسفرت عن أكثر من 172 ألف شهيد وجريح، معظمهم من النساء والأطفال، إضافة إلى نحو 11 ألف مفقود، رغم قرارات محكمة العدل الدولية والنداءات الأممية لوقف العدوان.

المصدر : الجزيرة مباشر

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