“يعلمون أطفالهم نفس الكتب”.. نتنياهو: لن نسلم غزة للسلطة الفلسطينية وسنواصل السيطرة الأمنية والعسكرية

أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، خلال اجتماع للجنة الخارجية والأمن في الكنيست، رفضه نقل إدارة قطاع غزة إلى السلطة الفلسطينية بعد الحرب، مشددا على أن إسرائيل ستواصل فرض سيطرتها الأمنية والعسكرية في القطاع.

ونقلت صحيفة معاريف عن نتنياهو قوله: “حماس تستخدم الإرهاب، والسلطة الفلسطينية تسعى للقضاء على إسرائيل على مراحل، يعلمون أطفالهم نفس الكتب المدرسية. لن نستبدل هذا بذاك، ولن نعطي السلطة لمن يريدون، بل سنواصل فرض سيطرتنا الأمنية والعسكرية”.

وفيما يتعلق بعملية توزيع المساعدات في غزة، قال نتنياهو إن “تلقي المساعدات في غزة سيكون مشروطا بعدم عودة سكان القطاع الذين سيحصلون عليها إلى الأماكن التي جاؤوا منها إلى نقاط التوزيع”.

وبشأن تجنيد اليهود المتشددين (الحريديم)، أشار نتنياهو إلى ما سماه “تجنيدا واسع النطاق لكنه أقل بنسبة 30% من الهدف المحدد”، ملمحا إلى التحديات التي تواجه الحكومة في هذا الملف.

كما عبّر نتنياهو عن أمله في تقليص الاعتماد على المساعدات العسكرية الأمريكية، قائلا: “نحصل على نحو 4 مليارات دولار من الولايات المتحدة لشراء الأسلحة، وسنصل إلى وضع نوقف فيه اعتمادنا على ذلك كما أوقفنا اعتمادنا على المعونات الاقتصادية”.

وفي وقت سابق اليوم، قال وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر إن إسرائيل تؤيد تماما خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للمساعدات في غزة.

وجدد ترامب في الآونة الأخيرة تعهدا أمريكيا بالمساعدة في إيصال المساعدات الغذائية إلى الفلسطينيين في غزة.

والجمعة، قال مبعوث واشنطن إلى إسرائيل إن “آلية تدعمها الولايات المتحدة لإدخال المساعدات إلى غزة ستدخل حيز التنفيذ قريبا”.