أبو عبيدة يعلن موعد الإفراج عن الجندي الأسير عيدان ألكسندر

أعلن أبو عبيدة، الناطق العسكري باسم كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، صباح اليوم الاثنين، موعد الإفراج عن الجندي الأسير عيدان ألكسندر.

وقال في تدوينة عبر قناته الرسمية على تليغرام “قررت كتائب الشهيد عز الدين القسام الإفراج عن الجندي الصهيوني الذي يحمل الجنسية الأمريكية الأسير عيدان ألكسندر وذلك اليوم الاثنين الموافق 12-05-2025”.

وأمس، أعلنت حركة حماس اعتزامها الإفراج عن الجندي الإسرائيلي حامل الجنسية الأمريكية عيدان ألكسندر بعد اتصالات أجرتها مع الإدارة الأمريكية خلال الأيام الماضية، في إطار الجهود المبذولة للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في قطاع غزة وإدخال المساعدات الإنسانية.

وأضافت في بيان “نؤكد استعدادنا للبدء الفوري في مفاوضات مكثفة، وبذل جهود جادة للوصول إلى اتفاق نهائي لوقف الحرب، وتبادل الأسرى بشكل متفق عليه، وإدارة قطاع غزة من قبل جهة مهنية مستقلة، بما يضمن استمرار الهدوء والاستقرار لسنوات طويلة، إلى جانب الإعمار وإنهاء الحصار”.

يأتي ذلك في حين يصل اليوم المبعوث الرئاسي الأمريكي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف إلى إسرائيل، في أعقاب إعلان حماس اعتزامها إطلاق سراح الأسير ألكسندر، وفق ما أفادت القناة الـ12 الإسرائيلية.

وقالت صحيفة “يسرائيل هيوم” إن هدف زيارة ويتكوف لإسرائيل، هو توسيع صفقة إطلاق سراح الأسرى المحتجزين لدى المقاومة في غزة.

وفي 15 إبريل/نيسان الماضي، أعلنت القسام فقدان الاتصال بالمجموعة الآسرة التي تحتجز الجندي ألكسندر بعد قصف إسرائيلي مباشر استهدفهم. ثم أعلنت لاحقًا العثور على جثمان أحد المكلفين بحراسة الأسير، دون تفاصيل عن حياة ألكسندر.

وتقدر تل أبيب وجود 59 أسيرا إسرائيليا بقطاع غزة، منهم 21 على قيد الحياة.