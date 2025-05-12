أنصار الله تنفي قصف الموانئ وتحذّر إسرائيل من فرض “قواعد اشتباك جديدة” (فيديو)

نفت جماعة أنصار الله في اليمن إصابة الموانئ الواقعة تحت سيطرتها بأي قصف إسرائيلي، رغم تقارير في وسائل الإعلام الإسرائيلية عن غارات استهدفت عدة موانئ في اليمن.

وقال عضو المجلس السياسي الأعلى في الجماعة محمد البخيتي للجزيرة مباشر، يوم الأحد، إن “موانئنا لم تتعرض لقصف من قبل العدو الصهيوني”، لكنه في الوقت ذاته لم يستبعد احتمال تنفيذ هجمات إسرائيلية مستقبلية.

وأكد البخيتي أن العمليات التي تستهدف إسرائيل “ستستمر”، مضيفا “لن نسمح للكيان الصهيوني بفرض قواعد اشتباك جديدة واستباحة المنطقة العربية”.

ويأتي تصريح البخيتي في حين أعلنت وسائل إعلام تابعة لجماعة أنصار الله إصابة محافظة الحديدة بغارات جوية إسرائيلية مكثفة.

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية قد قالت إن سلاح الجو الإسرائيلي شنّ غارات جوية استهدفت موانئ رأس عيسى والحديدة والصليف.

ودعا المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي في بيان المدنيين اليمنيين إلى إخلاء هذه الموانئ فورا “حتى إشعار آخر”، مبررا ذلك بأنها “تُستغل لأغراض إرهابية من قبل الحوثيين”، حسب قوله.

#عاجل تحذير لكل المتواجدين في الموانئ البحرية التي يسيطر عليها النظام الحوثي الإرهابي

⭕️ميناء رأس عيسى

⭕️ميناء الحديدة

⭕️ميناء الصليف 🔴أمامكم تحذير هام وعاجل🔴 نظرًا لقيام النظام الحوثي الإرهابي باستخدام الموانئ البحرية لصالح أنشطته الإرهابية نحث جميع المتواجدين في هذه الموانئ… pic.twitter.com/3ySkzXCYRR — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) May 11, 2025

وكان التصعيد الحالي قد تفجّر بعد أيام من إعلان جماعة أنصار الله استهدافها مطار بن غوريون وهدفًا في مدينة يافا، ردًّا على ما وصفته بـ”العدوان الإسرائيلي المتواصل على غزة”. وقد توعّدت الجماعة بمواصلة هجماتها “طالما استمرت الجرائم بحق الشعب الفلسطيني”.

ويأتي هذا التطور وسط تباين في المواقف بين إسرائيل والولايات المتحدة، إذ أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في قرار مفاجئ، وقف العمليات العسكرية الأمريكية ضد جماعة أنصار الله، مشيرا إلى أن الأخيرة “وافقت على وقف هجماتها ضد السفن التجارية في البحر الأحمر”، وأنها “استسلمت”.