سياسة|قطاع غزة

أنصار الله تنفي قصف الموانئ وتحذّر إسرائيل من فرض “قواعد اشتباك جديدة” (فيديو)

غارات إسرائيلية على مطار صنعاء الدولي ومناطق في العاصمة اليمنية
مدة الفيديو 05 دقيقة 45 ثانية 05:45
12/5/2025

نفت جماعة أنصار الله في اليمن إصابة الموانئ الواقعة تحت سيطرتها بأي قصف إسرائيلي، رغم تقارير في وسائل الإعلام الإسرائيلية عن غارات استهدفت عدة موانئ في اليمن.

وقال عضو المجلس السياسي الأعلى في الجماعة محمد البخيتي للجزيرة مباشر، يوم الأحد، إن “موانئنا لم تتعرض لقصف من قبل العدو الصهيوني”، لكنه في الوقت ذاته لم يستبعد احتمال تنفيذ هجمات إسرائيلية مستقبلية.

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وأكد البخيتي أن العمليات التي تستهدف إسرائيل “ستستمر”، مضيفا “لن نسمح للكيان الصهيوني بفرض قواعد اشتباك جديدة واستباحة المنطقة العربية”.

ويأتي تصريح البخيتي في حين أعلنت وسائل إعلام تابعة لجماعة أنصار الله إصابة محافظة الحديدة بغارات جوية إسرائيلية مكثفة.

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية قد قالت إن سلاح الجو الإسرائيلي شنّ غارات جوية استهدفت موانئ رأس عيسى والحديدة والصليف.

ودعا المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي في بيان المدنيين اليمنيين إلى إخلاء هذه الموانئ فورا “حتى إشعار آخر”، مبررا ذلك بأنها “تُستغل لأغراض إرهابية من قبل الحوثيين”، حسب قوله.

وكان التصعيد الحالي قد تفجّر بعد أيام من إعلان جماعة أنصار الله استهدافها مطار بن غوريون وهدفًا في مدينة يافا، ردًّا على ما وصفته بـ”العدوان الإسرائيلي المتواصل على غزة”. وقد توعّدت الجماعة بمواصلة هجماتها “طالما استمرت الجرائم بحق الشعب الفلسطيني”.

ويأتي هذا التطور وسط تباين في المواقف بين إسرائيل والولايات المتحدة، إذ أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في قرار مفاجئ، وقف العمليات العسكرية الأمريكية ضد جماعة أنصار الله، مشيرا إلى أن الأخيرة “وافقت على وقف هجماتها ضد السفن التجارية في البحر الأحمر”، وأنها “استسلمت”.

المصدر : الجزيرة مباشر

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