الجيش الإسرائيلي يعلن تسلُّم عيدان ألكسندر.. وحماس: جاهزون لاتفاق شامل

أعلن الجيش الإسرائيلي أنه تسلَّم الجندي الأسير عيدان ألكسندر، الذي يحمل الجنسية الأمريكية، بعد أن أفرجت عنه كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، في وقت سابق اليوم الاثنين.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان، اليوم الاثنين، إنه تسلَّم عيدان ألكسندر من اللجنة الدولية للصليب الأحمر، وإنه يتمتع بصحة جيدة.

ويتكوف في الانتظار

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن المبعوث الأمريكي الخاص إلى المنطقة ستيف ويتكوف، كان في قاعدة ريعيم العسكرية الواقعة في غلاف غزة، إلى جانب منسق شؤون الأسرى والمفقودين، ليرافق عملية تسلُّم الجندي.

وقالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر “نجحنا اليوم في تسهيل نقل رهينة بشكل آمن من غزة إلى السلطات الإسرائيلية”.

وكان أبو عبيدة، الناطق العسكري باسم كتائب القسام، قد أعلن صباح اليوم قرار الإفراج عن الجندي ألكسندر، المحتجز منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023 “تقديرا للجهود التي بذلتها الإدارة الأمريكية عبر وسطاء دوليين”، بحسب تعبيره.

حماس: جاهزون لمفاوضات فورية

من جهتها، أصدرت حماس بيانا أكدت فيه أن الإفراج عن عيدان يأتي في سياق “اتصالات مهمة أبدت فيها الحركة إيجابية ومرونة عالية”، ضمن جهود الوسطاء الساعين للتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار وفتح المعابر والسماح بدخول المساعدات الإنسانية.

وأضافت الحركة “المفاوضات الجادة والمسؤولة تحقق نتائج في الإفراج عن الأسرى، أما مواصلة العدوان فإنها تطيل معاناتهم وقد تقتلهم”.

وشددت حماس على جاهزيتها للدخول في مفاوضات فورية، تهدف إلى اتفاق شامل يتضمن وقف إطلاق النار، وانسحاب قوات الاحتلال من قطاع غزة، ورفع الحصار، وتبادل الأسرى، إلى جانب الشروع في إعمار القطاع المدمر.

واختتم البيان بدعوة إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى مواصلة جهودها السياسية والدبلوماسية من أجل إنهاء الحرب التي وصفها البيان بأنها “وحشية” وتستهدف “الأطفال والنساء والمدنيين العزل في غزة”.