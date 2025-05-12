الجيش السوداني يعلن السيطرة على الشاتاوي.. و”الدعم السريع” تؤكد سيطرتها على النهود (فيديو)

أعلن الجيش السوداني، اليوم الاثنين، سيطرته الكاملة على قرية الشاتاوي غربي ولاية النيل الأبيض، وذلك في تطور ميداني جديد ضمن المعارك الدائرة مع قوات الدعم السريع في مختلف أنحاء البلاد.

في غضون ذلك، أفادت الفرقة السادسة مشاة التابعة للجيش السوداني في مدينة الفاشر بولاية شمال دارفور بمقتل سبعة مدنيين وإصابة 15 آخرين، جراء قصف مدفعي من قوات الدعم السريع، إلى جانب تعرُّض أحياء في المدينة لهجوم بمسيَّرات انتحارية، أمس الأحد.

وأضافت الفرقة أن قوات الجيش “تمكنت من تدمير ثلاث مركبات قتالية وقتل وإصابة عدد من عناصر الدعم السريع، بعد قطع الطريق أمام قوة كانت تحاول الهروب من محور جنوبي وشمال شرقي الفاشر”.

الدعم السريع

من جهتها، قالت قوات الدعم السريع في بيان إنها تتقدم بثبات نحو كردفان وأم درمان والولاية الشمالية، مؤكدة استمرار سيطرتها على مدينتي النهود والدبيبات بولايتي غرب وجنوب كردفان.

وفي بيان منفصل، اتهمت الدعم السريع ما سمتها “القوة المشتركة للحركات المسلحة وكتائب الإرهاب المتحالفة مع الجيش” بارتكاب ما وصفتها بـ”مجازر بشعة” في مدينة الخوي بولاية غرب كردفان و”ذبح عشرات المدنيين بعد تعذيبهم”، وحمّلت الجيش السوداني المسؤولية الكاملة عنها.